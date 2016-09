Acuatlón listo para los Juegos Evita 2016

La dirección de Deporte Social de la secretaría de Deporte conformó el seleccionado de Catamarca de Acuatlón que participará en los Juegos Nacionales Evita 2016, a desarrollarse en Mar del Plata.



El selectivo se efectivizó en el Tiro Federal Catamarca y comprendió a la categoría Sub 14, en las distancias de 200 metros de natación y 2.000 de pedestrismo, y en Sub 16 donde abarcó 400 metros de natación y 3.000 de pedestrismo. El equipo de Catamarca quedó constituido de la siguiente manera:



Sub 14, Damas

Milagros Agostina Moreira y Guadalupe María Vilte.



Sub 14, Varones

Rubén Antonio Vilte y Patricio Bautista Martínez Berrier.



Sub 16, Damas

María Agustina Rojas y Daiana Ayelén Ross.



Sub 16, Varones

Joaquín Gómez y Federico Nicolás Contreras.



Resultados

En la oportunidad, los resultados de la competencia fueron los siguientes:



Sub 14, Damas

1° Milagros Moreira 13’16”

2° María Vilte 13’30”

3° Julieta Maldonado 13’34”



Sub 14, Varones

1° Rubén Antonio Vilte 16’12”

2° Patricio Martínez 17’06”

3° Esteban Campos 17’51”



Sub 16, Damas

1° María Rojas 22’08”

2° Daiana Ayelén Ross 24’34”

3° Julieta Maldonado 28’05”



Sub 16, Varones

1° Joaquín Gómez 17’51”

2° Federico Contreras 18’24”

3° Facundo Ceballos 19’03”



Otros participantes fueron: