Pese a suspensiones, trabajadores de Alco volvieron a la empresa

De acuerdo con lo manifestado por José Ocampo, referente del gremio de la alimentación, los problemas en la empresa se mantienen, y sin esperanzas de que se den soluciones a los trabajadores porque de momento a otro “la situación es complicada e incierta”.



En este sentido, remarcó que la realidad se mantiene igual, sin solución, y que la deuda es de todo agosto, el cuarenta por ciento correspondiente a julio, aguinaldo, retroactivo de mayo y junio.



Con referencia a los operarios suspendidos, Ocampo explicó que se hizo una reunión con un grupo de trabajadores, y en ella se determinó presentarse en la empresa pese a la suspensión que recae en ellos, la que se considera irregular.



“Hoy nos decidimos presentar. Más del 80 por ciento de los trabajadores fue suspendido, pero la idea es trabajar, cumplir horarios y dejar de lado las suspensiones ilegales”, explicó el referente gremial, quien además manifestó que “mucha gente de esta manera fue y será perjudicada.



No hay plata ni para trasladarse al trabajo. Hoy hace más de un mes y medio que no se cobra. No hay fechas claras, nadie dice nada”, subrayó.



Por otra parte, detalló que en las dos últimas audiencias pasadas no se presentaron las autoridades de la empresa, por lo que aducen los trabajadores que no hay interés de solucionar el gran conflicto que se mantiene con la deuda.



“En Buenos Aires no atienden el teléfono. Una desatención completa y los trabajadores sufren las consecuencias”, finalizó el referente.