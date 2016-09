Sturzenegger anunció que se podrá depositar cheques con el celular

El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, adelantó hoy que “pronto” no será necesario recurrir a una sucursal bancaria para depositar un cheque, sino que será “suficiente que pueda enviarse una foto (del documento) desde el celular”.





Al disertar en el Congreso Internacional de Márketing Financiero, organizado por la Asociación de Marketing Bancario Argentina, Sturzenegger enumeró las medidas que puso en marcha para agilizar la operatoria y permitir la bancarización generalizada y el acceso en mejores condiciones al sistema financiero.





El titular de la Autoridad Monetaria no precisó la fecha en que se podrían realizarse los depósitos a través del celular, aunque indicó que será “pronto”, al igual que “la apertura digital de cuentas”.





“Ya no se deberán llevar más los cheques a una sucursal, siendo suficiente que puedan enviarse simplemente mediante una foto desde el celular”, mencionó el funcionario.





Por otra parte, Sturzenegger planteó que “el sistema financiero ha sido uno de los más beneficiados por el impuesto inflacionario” y que la caída del índice de precios que se espera para los próximos meses “requerirá mejorar también la eficiencia de las operaciones”. Al respecto, comentó que “el sistema financiero cuando recibe depósitos a la vista, ya sea en cuenta corriente, como en caja de ahorro, los toma a un costo nulo o prácticamente nulo, pero luego la entidad financiera invierte estos fondos que recibe casi gratis a través del otorgamiento de préstamos o en instrumentos financieros, que le retribuyen una rentabilidad positiva”.





“Cuanto mayor sea la inflación en el país, mayor es la diferencia entre esa tasa pasiva y la activa, y por consiguiente mayor es dicha rentabilidad”, sostuvo. Según Sturzenegger, cuando la inflación caiga, el sistema financiero deberá realizar “un reordenamiento integral de las transacciones” para atraer depósitos que, a su vez, aumenten la posibilidad de dar créditos más baratos y en mejores condiciones.





“Sin créditos, sólo aquellos que ya tienen recursos son capaces de invertir en sus proyectos”, explicó el funcionario, quien ejemplificó el motivo por los cuales, en general, los argentinos tienen bajo nivel de ahorro en el sistema financiero, lo que deriva en una baja tasa de préstamos hacia el sector privado.





“Si alguien depositó hace 30 años en el sistema financiero (argentino) un peso, hoy tendría menos de 1,5 centavos”, puntualizó el funcionario refiriéndose a las diferentes medidas que afectaron el ahorro de los argentinos, entre las cuales figura el corralito, como una de las más representativas de la falta de confianza.





Así, Sturzenegger puntualizó que los depósitos domésticos privados privados en la Argentina representan el 15 por ciento de su producto bruto interno (PBI), mientras que en Chile son el 57 por ciento, en Brasil el 62, en Bolivia el 65, en Corea el 139, en el Reino Unido el 140 y en Japón el 236 por ciento.





Eso hace que los créditos en proporción sean escaso, porque los depósitos son “la materia prima” para los préstamos, explicó el funcionario, quien señaló que en porcentaje del PBI los créditos en la Argentina representan el 12 por ciento, en Chile 85 por ciento, en Brasil el 73 y en Colombia 49 por ciento.





Fuente: Perfil