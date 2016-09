Cris Morena y Gustavo Yankelevich recordaron a Romina Yan

Romina Yan, quien falleció en septiembre de 2010, hubiera cumplido 42 años este 5 de septiembre. Sus padres, Gustavo Yankelevich y Cris Morena, y su hermano, Tomás Yankelevich, la recordaron con emotivas palabras en la red.





“Gracias por venir a mi vida hace 42 años, te amaré hasta la eternidad y más.

Vivis en mi, en tus hijos, en todos, ViveRO”, escribió Cris Morena.





Y agregó: “Feliz cumpleaños mi vida, entre los ángeles baila, hasta ‘que nos volvamos a ver’ TE AMO”.





Por su parte, Gustavo Yankelevich, publicó: “Gracias por quedarte conmigo y hacerme sentir que la vida en este mundo es Maravillosa! Hasta que nos volvamos a encontrar RO de mi vida!!”.





En tanto su hermano Tomás, Director de Contenidos Globales en Telefe, manifestó junto a un video publicado por fans de la actriz: “Amor eterno por vos hermanita. Gracias por estar siempre! Hoy se festeja, feliz cumple, te amo Ro”.





Marcelo Tinelli, amigo íntimo de la familia, también brindó unas cálidas palabras: “Te quiero muchisimo Gustavo. Se que la fuerza de Romina te alienta siempre. Mi amor eterno para vos”.





Meses atrás, en una entrevista, Gustavo Yankelevich narró anécdotas que le ocurrieron tras la muerte de su hija y que califica de “señales”.





“Cuando me pasan ese tipo de cosas, me siento con una felicidad suprema porque sé que está y me reafirma que voy a estar con ella”, aseguró el productor.





Fuente: Exitoina