Dalma Maradona habló del encuentro de su papá y Diego Jr.

Dalma Maradona estuvo en Los ángeles de la mañana y se refirió al encuentro de su papá con Diego Junior. "Me pasó un poco lo que dijo Gianinna. Me hubiera gustado enterarme antes por mi papá y no por la TV", manifestó la actriz.





"Entiendo que para él no tenía que haber una charla previa con nosotros. Yo siempre digo lo mismo, pero es una realidad, si mi papá está contento, para mí está bien", agregó.





Al ser consultada sobre si algún día visitará a Diego Junior, Dalma indicó: "Nosotras vamos a tener el contacto con quien querramos. Más allá de lo que piense todo el mundo".





Además, la hija de Maradona explicó por qué no quiso hablar el día del encuentro de su papá con Junior. "No quisimos opinar porque nosotras no éramos las protagonistas de ese evento", exclamó.





"Me tomó por sorpresa la actitud de mi papá. Cuando yo le preguntaba por Diego Jr. él era muy rotundo. Una semana antes una periodista le preguntó por el tema y le cerró la puerta en al cara. Si esto es desde el amor está buenísimo y sino es una fiaca para todos", sentenció Dalma.





Fuente: Teleshow