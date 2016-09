Boca sancionará a Centurión por el incidente que provocó al chocar en Avellaneda

Boca Juniors sancionará con una multa a Ricardo Centurión, después de que el delantero declarara en la UFI N1 de Avellaneda que conducía el BMW blanco que chocó con otros tres vehículos el domingo por la mañana en la zona de siete puentes en esa localidad.





La sanción, que será determinada en una próxima reunión de Comisión Directiva, es porque en el contrato que cualquier jugador profesional firma con la institución está marcado el cuidado de su imagen y la del club, no sólo adentro si no también afuera de la cancha.





Asimismo, según allegados al cuerpo técnico, Guillermo Barros Schelotto tendría una charla con el jugador en las próximas horas y éste no estaría en la lista de los que jugarán el domingo ante Belgrano de Córdoba.





Centurión fue imputado por lesiones culposas en el juzgado a cargo de la doctora Alejandra Olmos Coronel, después del accidente que tuvo el domingo a las 8, cuando en su auto llevaba cinco amigos, a pesar de que éstos negaron que el que manejaba fuera el atacante de Boca.





Según testigos, cuando se produjo el hecho el jugador se fue rápidamente del lugar y recién este lunes al mediodía se presentó a declarar para hacerse cargo de la situación.





El delantero, de 23 años, nacido futbolísticamente en Racing Club, llegó a préstamo hace un mes del San Pablo de Brasil y, el sábado pasado, jugó por primera vez desde el inicio en la victoria de Boca en un amistoso ante Libertad de Paraguay por 2 a 0, encuentro llevado a cabo en Resistencia, Chaco.





El domingo, Centurión gozaba de su primera noche de los dos días libres que había dispuesto el cuerpo técnico para volver a entrenarse este martes desde las 9.30, en el complejo Pedro Pompilio de la entidad "xeneize"