Catamarca no registra transmisión vectorial desde el 2013, pero sí preocupa la congénita

De acuerdo con lo indicado por el director de Vectores de la provincia, doctor Jorge Brandán, en Catamarca no hay transmisión vectorial desde el año 2013. Sin embargo, lo que genera preocupación desde siempre en el problema de la transmisión congénita, porque hay grandes probabilidades de que la madre chagástica transmita el mal de Chagas a su bebé. En este sentido, el profesional destacó que el año pasado se detectó en la provincia un sólo caso de transmisión entre noventa y seis madres que se realizaron los análisis, es decir que fue sólo el 1,5 por ciento de transmisión de la madre.



En este mismo sentido, el director destacó que, en general, la enfermedad es curable en los niños, por ello es que se apunta a su tratamiento por dos motivos: los niños son los más vulnerables y, por otro lado, la medicación para curar esta enfermedad tiene alta respuesta. Además, dentro de este grupo, dijo que se incluye a las mujeres embarazadas positivas para Chagas porque interesa, en estos casos, tratar al bebé.



“Las madres no saben si son chagásticas, por lo que es indispensable que todas se realicen el estudio porque a la hora del nacimiento del bebé, en caso de nacer con la enfermedad, puede iniciarse un tratamiento con probabilidades de curarse en dos meses. El tratamiento es más factible que resulte hasta los diecinueve años de edad. Cuanto antes se trate es mejor”, indicó Brandán.



Tratamientos en los adultos

Respecto de los tratamientos en los mayores, el director aseguró que no se ha demostrado una curación exitosa a pesar del tratamiento, ya que el 35 y 40 por ciento de los estudios a los pacientes ha remitido. En estos casos, destacó la importancia de tratar al paciente chagástico para que el parásito a futuro no genere problemas digestivos, renales, primordialmente, al igual que muchos registran a largo o corto plazo problemas cardíacos.



“La idea es para los adultos con Chagas, disminuir el número de parásitos y evitar futuras complicaciones en la salud”, comentó.



Desconocimiento vecinal

Tras los casos y las medidas de prevención, Brandán señaló que la lucha es permanente para evitar esta enfermedad y su transmisión, sin embargo, resaltó que los vecinos muchas veces no permiten el ingreso a los domicilios para realizar la fumigación correspondiente y esto se debe a la falta de desconocimiento. Al respecto dio a conocer que existe sin embargo un listado de pedido que se cumplimenta y que, para los vecinos que soliciten información y soliciten fumigación, pueden acercarse para pedirla, ya que “estamos con todos los insumos para realizarla”.



Sobre el descubrimiento de la enfermedad

La enfermedad fue nombrada en reconocimiento al médico e infectólogo brasileño Carlos Chagas, quien en 1909 la había descrito por primera vez en el pueblo de Lassance, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Chagas trabajaba en un vagón de ferrocarril habilitado como laboratorio, donde encontró al parásito protozoario hemoflagelado al cuál denominó Schizotrypanum cruzi, en homenaje a su maestro Oswaldo Cruz, brasileño que combatió las epidemias de fiebre amarilla, viruela y la peste bubónica en Río de Janeiro y otras ciudades, como Málaga, Madrid y Åkersberga, al comienzo del siglo 20. Carlos Chagas, al describir su multiplicación por esquizogonia durante alguna fase de su ciclo vital en el hombre, decide formar el género, pero como este nombre se basaba en un concepto falso, fue retirado -por el mismo Chagas-, quien volvió a incluir la especie en el género Trypanosoma. El trabajo de Chagas fue especial en la historia de la medicina, por ser el único investigador que pudo describir por completo una enfermedad infecciosa, es decir, el patógeno, su vector y hospedador, las manifestaciones clínicas y la epidemiología. Cabe mencionar que, la enfermedad de Chagas ha sido la única en la que primero se ha descrito el agente etiológico y el transmisor, y posteriormente se describió la entidad nosológica.



Dónde debo recurrir?

En caso de cualquier consulta o información, podrá dirigirse al ministerio de Salud de la provincia, en calle Chacabuco 169 - dirección de Vectores, o comunicarse al teléfono (0383) 4439593.



¿De qué se trata?

Es una enfermedad causada por un parásito llamado trypanosoma cruzi, que puede vivir en la sangre y en los tejidos de personas y animales, y en el tubo digestivo de vinchucas o chinches.

Puede afectar el corazón o el sistema digestivo de las personas que la padecen, produciendo diferentes grados de invalidez, inclusive la muerte.



Síntomas

Entre las personas que sí manifiestan la enfermedad de Chagas, los problemas más frecuentes son de corazón, que se dan aproximadamente en 3 de cada 10 personas. Problemas del aparato digestivo, en 1 ó 2 de cada 10 personas.



Si afecta al corazón o al aparato digestivo, los síntomas más frecuentes son:

Mareo

Desmayos

Palpitaciones

Dolor en el pecho

Fatiga

Estreñimiento

Dificultad para tragar.



En cualquier caso, la mayor parte de los niños y adultos con enfermedad de Chagas no sabe cuándo se infectó y durante toda su vida puede convivir con el parásito.