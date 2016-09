Verdad, precisión y ética periodística

No publicar una noticia verdadera y publicar una noticia falsa, son situaciones distintas en el quehacer periodístico, vinculadas a la ética, si es que la ética es considerada un valor a tener en cuenta por el medio, cualquiera que sea. La práctica de la ética es innata a la formación personal de quienes dirigen una empresa, en éste caso periodistica. La verdad y la precisión son puntos cardinales del ejercicio diario del periodismo, razón por la cual es tan importante que la sociedad en general comprenda que no existen códigos ni reglas escritas, ni tácitos mandatos, que obliguen a un medio a publicar una determinada información, sólo porque los restantes medios así lo hacen. Es horrible la masificación como concepto de pérdida de la libertad individual, y peor aún, es que la masificación se produzca a nivel de medios periodísticos, por la significación que tiene ser formadores de la opinión pública. Las cuestiones a informar se plasman desde lo objetivo cuando los hechos resultan ser incontrastables frente a la realidad. Pero todo se torna diferente cuando las cuestiones son puramente subjetivas y además controvertidas, tanto que puede tratarse de una materia judicial, donde sólo el órgano jurisdiccional competente determine con precisión la responsabilidad objetiva del tema y sus actores asumir las consecuencias. Existe un mandato ético para ejercer el periodismo, que consiste en cerciorarse sobre la exactitud de los hechos. La semana pasada circuló por los medios de ésta provincia, prensa escrita, radial, televisiva y digital, una noticia que daba cuenta de la existencia de hechos inexactos, y lo grave es que fueron ampliamente divulgados. Y el Diario LA UNION recibió críticas por no haberse hecho eco de esa “noticia” de la que todos hablaban y escribían. Justamente, en ésta redacción se tiene conocimiento de la verdad de los hechos y también de las medias verdades que se divulgan oficialmente. Pero no crean que el objetivo de ésta nota editorial es expresar un punto de vista sobre esa noticia en particular; no, el objetivo de ésta nota es invitar a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre cuestiones valiosas de las que se habla poco, relativas al profesionalismo y ética periodística a la hora de informar a los ciudadanos. En este punto, vale el presente para hacer una autocrítica, o un “mea culpa” por un pasado que se transitó lejos de los andariveles de la ética periodística y de la verdad objetiva. Hacerlo es, de algún modo, curar viejas heridas, pedir sinceras disculpas, si desde lo institucional alguien se sintió ofendido, y a modo de reparación, trabajar para crear nuevos vínculos con la sociedad, al fin y al cabo, es a quien en definitiva, nos debemos. Es algo del pasado, y miramos al frente, recuperando la identidad histórica del medio. Después de ésta nota, en comprensión de qué estamos hablamos, sean ellos mismos -lectores y público- quienes, en definitiva, saquen sus conclusiones. Y que, cada medio, se haga cargo de su acción u omisión. En tal caso, el Diario LA UNION se hace cargo de haber omitido una noticia que no hacía honor a la verdad, o que, sencillamente era una verdad a medias, y ya se sabe cuál es la definición que tienen las medias verdades. Todos sabemos que, en política, se pueden manipular muchas cuestiones y tergiversar otras con un fin determinado, como por ejemplo desprestigiar a una persona o a una empresa o hacer “política” con fines espurios. Es habitual que muchos políticos inescrupulosos utilicen medias verdades para desprestigiar a otros, a sabiendas que la justicia es más lenta para hacer el juicio justo de los hechos. Las operaciones de prensa utilizadas para perjudicar a alguien haciéndolo aparecer como lo que no es, frente a la opinión pública constituyen actos deleznables , que rayan con la calumnia, que tanto daño hace cuando se profiere, y que tan difícil es volverla hacia atrás. Recurrir a la prensa y prestarse a la maniobra para descalificar a las personas y así obtener réditos mediatos es de baja calidad institucional, porque se utilizan recursos del Estado con fines distintos para lo que está concebido el Estado, y la función gubernamental de administrarlo. Si alguien cree tener derecho sobre una determinada cuestión, debe recurrir a la justicia, y no a operaciones armadas a través de la prensa. Así, algo que es de un modo determinado, puede transmitirse de otro modo, para engañar a la opinión pública o hacer creer que las cosas son como alguien las cuenta. Cada uno maneja la información y conoce las cuestiones o investiga el origen de los hechos. Cada cual saca sus propias conclusiones y obra en consecuencia. La imparcialidad y la equidad indican que todas las historias tienen al menos dos lados. Bueno, en éste caso no existe la excepción, porque de un lado está la “media verdad” y del otro, la ética o la verdad completa, que si no puede ser esgrimida en el llano, lo será en la Justicia, allí donde la balanza se inclina inexorablemente hacia la verdad. De un lado, una campana, del otro, otra. No publicar una noticia “armada” no solo no es incorrecto, sino que es ético. Salirse del molde periodístico para sostener la verdad objetiva es un deber de todo periodista responsable. Para mejorar en lo social, para curarnos como sociedad herida, debemos mirarnos con buenos ojos y así recuperar la esencia de lo que debe ser correcto. La conciencia del bien y del mal, la conciencia formada debe seguir siendo nuestra guía en todos los actos de la vida, y ser conscientes del bien, es estar del lado de la verdad.