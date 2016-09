Doce personas lesionadas en choques, vuelco y derrapes

Uno de los siniestros se registró a las 17.45, en la rotonda que une las avenidas Gobernador Correa y Los Minerales.



Una adolescente de 16 años circulaba al mando de una motocicleta Euromot 110 cc. negra, y por razones que se tratan de establecer perdió el control del rodado y cayó pesadamente a la cinta asfáltica, sufriendo lesiones que demandaron que fuera asistida en el lugar por personal médico del SAME, por lo que intervinieron efectivos de la comisaría Sexta y Sumariantes de la Unidad Judicial Nº 6 para labrar las actuaciones de rigor.



Una hora más tarde, en inmediaciones de calle Padre Reinoso S/N de la localidad de Villa Dolores, departamento Valle Viejo, se produjo otro siniestro vial.



En el lugar, un automóvil Volkswagen Gacel bordó, dominio WMY-196, al mando de Jorge Gustavo Véliz (32), por causas que se investigan colisionó con un Ford Fiesta gris, dominio HTZ-007, propiedad de un hombre de apellido Sotomayor, que estaba estacionado en el lugar.



A las 20.50, la intersección de calles Chacabuco y Ayacucho fue escenario de otro choque protagonizado por una moto.



De acuerdo con la información policial, una motocicleta Honda CG 150 cc. negra, dominio 039-KNN, conducida por Mario Reyes (36), por causas que son materia de investigación colisionó con un automóvil Renault Fluence blanco, dominio KRO-792, al mando de Mario Javier Velazco (35).



Consecuencia de ello, el motociclista sufrió lesiones y fue asistido por personal médico del SAME, por lo que en el lugar trabajaron para labrar las actuaciones correspondientes efectivos de la comisaría Quinta y sumariantes de la Unidad Judicial N° 5.

En tanto que a las 23.15, en calle 1º de Mayo a la altura del primer puente se produjo un siniestro vial.



En el lugar, una motocicleta Keller 110 cc. gris en la que circulaba Ruth Teresita Segura Bazán (19), por razones que se tratan de establecer colisionó con un automóvil Chevrolet Corsa BYE-153 blanco, al mando de Sergio Damián Vega (32), quien había detenido la marcha en el lugar.



A raíz del siniestro, la mujer sufrió lesiones que demandaron que fuera asistida por facultativos médicos del SAME, por lo que en el lugar trabajaron efectivos de la comisaría Décima y sumariantes de la Unidad Judicial Nº 2.



Finalmente, a las 0.15 de ayer, ingresó al San Juan Bautista un joven de 19 años, con golpes y escoriaciones. Según sus dichos, perdió el control de la motocicleta en la que se conducía solo y al caer golpeó su rostro. La falta del casco obligatorio le ocasionó lesiones en el rostro, por las cuales fue asistido por personal del SAME. El siniestro sucedió sobre calle Maipú norte al 100.