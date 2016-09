Unidos triunfaremos, el caso Santa Fe-Paraná

Este mantra es repetido infinidad de veces pareciendo no existir otra opción. Es probable que en muchos casos sea así. Pero, y si nos ponemos a pensar en la cooperación en lugar de la competencia? Que sucede? Hay algún caso? Hay algún rubro donde pueda ser posible?. El turismo nos muestra un caso para aprender y replicar.

En momento donde los recursos escasean el ingenio puede ser algo bien creativo y en este caso totalmente efectivo y disruptivo.

Por quinto año consecutivo las ciudades de Santa Fe y Paraná vienen trabajando de manera conjunta en la promoción turística de ambas capitales, en el marco del programa denominado “Dos Ciudades un Destino”.

Una historia en común y mucho por trabajar. Eficiencia en el uso de los recursos, publicidad, promoción, difusión y capacitación compartidos por dos grandes ciudades separadas tan solo por el Río Paraná pero muy unidas en lo cultural. Santa Fé Paraná una unión que deja en claro el verdadero rol del turismo como un eje de desarrollo y generador de empleo.

En lo que me quiero enfocar es en demostrar como han logrado llamar la atención con su campaña publicitaria, cosa que hoy en día es bien difícil. Ver dos marcas juntas en un mismo afiche es algo inédito o insólito. Quizás hasta pudiera parecer un error o que alguien se equivoco. Imaginen tan solo una publicidad con dos marcas competidoras. Ridículo es tan solo pensarlo, cuando no bizarro.

Este programa en cuestión lleva su tiempo y cada vez se consolida más. El área privada lo remarca y agradece cuando muestran los números del crecimiento año tras año. Dos ciudades que en cada fín de semana largo han hecho de la unión y la cooperación su base de marketing más importante. Donde ambas intendencias a través de sus secretarías de turismo, sumado a las cámaras empresariales pusieron el eje Santa Fé Paraná en primer plano del mercado del turismo interno.

Esta experiencia de Santa Fé Paraná es inédita en el país y uno de sus puntos originales es por ejemplo la propuesta de pasar dos noches en cada una de las dos ciudades creada ad hoc por los operadores de turismo receptivo. O la nueva promoción gastronómica “Dos ciudades un Sabor”, con descuentos del 15% en restaurantes de las dos ciudades y del 10% en bares.

Cuanto hay para aprender y replicar de casos como estos donde se logra mucho más unidos que compitiendo. Cuantas economías regionales podrían resurgir con el turismo como eje. Rutas gastronómicas, temáticas o religiosas como excusa para integrar a muchos rubros en una actividad cada vez mas demandante y competitiva. Santa Fé Paraná es un claro ejemplo del rumbo a seguir.

O bien repetir el modelo en otras ciudades por que no Resistencia / Corrientes por ejemplo, o la Costa Atlántica en su conjunto.

No dejemos de destacar que poner de acuerdo a tanta gente habrá sido un esfuerzo, pero no en vano, los logros están a la vista y tienen mucho futuro, hasta están hablando de armar un aeropuerto equidistante de ambas ciudades para optimizar las frecuencias de vuelo y obtener incluso vuelos a otros países. El área metropolitana de Santa Fe Paraná suma más de un millón de habitantes, similar a lo que es Rosario, lo que da como mercado una escala muy interesante para las aerolíneas.

Replanteemos que cosas de cooperación con colegas, cámaras empresarias e incluso competidores podemos generar para el bien de todos. Y usar el marketing como una herramienta de integración, eficiencia y trabajo. Santa Fé Paraná es el inicio de una transformación que seguirá dando frutos.