Catamarca en la mesa del debate nacional

El juez de de Menores de Pimera Nominación, Fabricio Gershani Quesada, fue invitado por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y Unicef, junto con su par Rodrigo Morabito, a participar de la primera reunión del Ciclo de Diálogos Federal, que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El trabajo y aporte que vienen desarrollando los magistrados, traspasando las fronteras de las provincia, en materia de niñez, infancia y adolescencia, les permitió, junto con otros jueces, fiscales, defensores, responsables de los organismos de niñez y adolescencia, ONG y legisladores de todo el país, dialogar con el fin de buscar consenso para la creación de una nueva Ley Penal Juvenil.

“Fue una experiencia muy importante, y agradezco a las autoridades del ministerio de Justicia y D.H. de la Nación y a Unicef, por la invitación a participar. Rescato muchas cosas positivas del encuentro, sobre todo que haya sido federal. Que nos hayan abierto las puertas a todas las provincias a participar y debatir la realidad de cada una de las provincias; a contar nuestras experiencias, poder opinar y debatir para arribar a un consenso uniforme para una nueva Ley Penal Juvenil, donde el norte deben ser los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos”, expresó el magistrado Gershani Quesada

Las “medidas alternativas al proceso judicial” fue uno de los ejes de trabajo del que participó el juez Quesada, quien en su exposición abrió el juego a los presentes iniciándose un abanico de discusiones, que permitió advertir y recalcar lo importante que fue que el ciclo sea federal.

“Hay mucho por trabajar, pero creo que vamos por muy buen camino. Conocer que las realidades, en cuanto a materia de niñez se refiere, de las provincias, son distintas una de otras, nos permitirá buscar un único criterio”, refirió.

Especialización

“Hoy en día, es innegable que se requiere una investigación penal especializada en delitos cometidos por jóvenes, por lo que se requiere que la defensa penal garantizada por la Constitución sea llevada adelante por especialistas, y que todo se desarrolle ante un juez imparcial, por supuesto, especialista en materia juvenil. En gran parte, de eso se tratará la reforma”, puntualizó.

“En las jornadas de trabajo hubo discusiones acaloradas, posturas diversas, soluciones alternativas y mucho consenso, en especial sobre la necesidad de expandir el sistema de justicia en cuanto a la especialidad funcional, algo que nuestra provincia podría ir realizando a través del Régimen Procesal Especializado. Hubo acuerdo, en que la especialidad en el trato abarque desde el primer contacto del NNA hasta el agotamiento de la pena, otra deuda provincial que pronto será saldada por la Honorable Cámara de Diputados, donde se está trabajando arduamente en la creación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Resulta indispensable modificar el actual “Régimen Penal de Menores”, el que se encuentra en la vereda de enfrente al mundo de especialistas en el que vivimos, un régimen diagramado a principios del siglo XX, rediseñado por el régimen de facto a principios de los años ochenta y reinventado todos los días por jueces que intentan adecuar este inaceptable sistema a los principios rectores impuestos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”, explicó el funcionario. Agregó: “Poco le sirve al país y a la provincia tener profesionales súper especialistas en materia infanto-juvenil si no tienen las herramientas adecuadas para desarrollar esos conocimientos. El principio de especialidad en materia penal juvenil está consagrado no sólo en la CDN, artículos 40.2.3-, sino que también por las Reglas de Beijing (-2.3, 6.1, 6.2, 6.3 y 22.) entre otros.

El derecho a tratamiento especial que gozan los adolescentes en conflicto con la ley penal no se limita a la institución de órganos especializados, sino que se extiende a los magistrados, es decir, a la formación y examen de los jueces penales. Todo ello implica que los órganos judiciales se encuentren capacitados y tengan competencia específica para actuar en el caso que los delitos sean cometidos por niños, niñas y adolescentes.

En definitiva, estamos en el camino correcto del respeto al federalismo, las ideas distintas, el reconocimiento de la realidad nacional y provincial, y el aporte de expertos se construirá el mejor sistema de Responsabilidad Penal Juvenil para la Argentina”, finalizó Gershani Quesada.



Segunda jornada: Delitos y “sanciones”

Durante la segunda jornada del ciclo de Diálogo Federal, se desarrolló el panel de Delitos y “sanciones” especializadas acorde con los estándares internacionales y nacionales en materia de niñez y adolescencia, a cargo de Pablo Barbirotto, juez Penal de Niños y Adolescentes de Paraná.

En su alocución, el magistrado resaltó que la privación de la libertad en un adolescente debe ser considerada como último recurso; “este castigo limita al adolescente que sea tratado como tal. Las medidas de coerción no deben ser privativas a la libertad. La libertad debe ser la regla y no la excepción, y la privación de ésta el último recurso, por un período mínimo necesario y en casos excepcionales”, puntualizó.

Otros paneles

“Discusión sobre la edad de imputabilidad”, doctor Norberto Liwski, presidente del Comité para la Defensa de la Salud; la ética y los derechos humanos y, por último, participó del panel Roberto Cipriano García, director del Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, quien señaló que los centros de detención son cárceles para chicos y que estos chicos institucionalizados están en condiciones infrahumanas, sin escolaridad, sin contacto con su familia y al cuidado de personas que no están especializadas, por lo que a veces son torturados”.