Un ingeniero innovador que apuesta al desarrollo de las energías renovables

El ingeniero electricista Jorge Paredes pertenece a un grupo interdisciplinario, que comenzó a trabajar desde el año 2009 sobre energías renovables, ante la crisis energética por la que ya atravesaba el país. Actualmente, se dedica a la instalación de calefones solares, con más de 80 usuarios en todo el país, ofreciendo una vida util de 20 años, y aseguró: “En Catamarca ya hay tecnologia disponibles para ahorrar energía”.





Desde su llegada a Catamarca comenzó a estudiar sobre el tema, donde se especializó con una Maestría en Energías Renovables, y tambien disertó en la Universidad de San Rafael, provincia de Mendoza. “El proyecto de graduación para al Master es realizar desarrollos sustentables para aprovechar la agroindustria de las economías regionales”, dijo.





Comparativos de ahorro





“El 7 de julio del año 2012 fue el primer día que monté mi calefón solar en la provincia de Catamarca, con una temperatura en el agua de 97 grados, donde se puede graduar la temperatura.





Este permite ahorrar energía eléctrica, gas o leña utilizando la energía del sol, transformando en energía calórica para acumular agua caliente, esa agua se puede utilizar para bañar, cocinar. Hay personas que lo utilizan en la faena de porcinos en PYME, en la producción de quesos, donde ya realicé la instalación de más de 80 equipos en todo el país”. “Este es un dispositivo que permite ahorrar hasta un 80 por ciento de energía, sea, gas, leña u electricidad; siempre y cuando haciendo las cosas bien se puede ahorrar hasta un 100 por ciento. Con esa tecnología una garrafa de 10 kilos puede durar hasta 4 meses, con esto quiero remarcar que con uno de estos artefactos se puede ahorrar 2 KW en una casa tipo a diario, y en un barrio con 500 viviendas el ahorro es de 1000 kw, que equivale a un 1 MW por día a 20 años”.





Tecnología israelí





“La tecnología que utilizan para la construcción es la israelí, entonces para la construcción se necesita obtener la patente; en la actualidad se fabrican en China, nuestra tecnología todavía no nos permite fabricar los tubos de vacío, que son la base de estos calefones, conformado por dos capas de vidrio, y entre éstos hay vacío, lo importante es informar a la gente que en el mercado mundial existen equipos que entibian, calientan o hierven el agua. En el año 2012 fuimos los únicos que trajimos equipos al país que hervía el agua, adaptando una tecnología a nuestro medio ambiente”.





En Laguna Blanca





“Ese lugar está a 3.900 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que alcanzan los 17 grados bajo cero, en esa zona le mejoramos la calidad de vida a la gente, ellos hacen fuego con raíces para cocinar todos los días, en ese lugar la directora se podía bañar los fines de semana si es que sobraba la leña”.





“Hubo un plan nacional que se llama Permer, donde se instalaron un miniparque fotovoltaico a todas las escuelas de zonas desfavorables, donde alimentaban la iluminación, computadoras y equipos de radio, es decir, hubo un plan de implementación pero no de seguimiento”.





Brindar idoneidad





“Hubo gente con buena iniciativa, pero para esto hace falta idoneidad, conocimiento para proporcionarle a la gente buena información, para que sepa qué equipos comprar dependiendo de su medio ambiente. Hoy en día, con la variedad de quipos que hay en el mercado, que por hacer un negocio se tire por la borda una tecnología que funciona bien en todo el mundo; las personas tienen que saber que por ejemplo para bañarse una familia tipo necesita un tanque con 200 litros y que en días nublados no calienta, para eso hace falta de respaldo el eléctrico o gas “, finalizó el ingeniero Paredes.