Docente de la UNCA trabaja en proyecto para revalorizar sitios arqueológicos

El doctor en Ciencias Antropológicas, Emilio Villafáñez, es docente en la escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca, y becario postdoctoral del Conicet. Nació en La Merced, departamento Paclín, y desde siempre se mostró interesado en estudiar un poco más la tierra en las que creció de niño y en la que aún habitan sus familiares.





Al culminar sus estudios en la Escuela de Arqueología de la UNCA,realizó una tesis sobre la historia patrimonial y arqueológica del lugar; sus investigaciones despertaron el interés de las autoridades del municipio, quienes decidieron convocarlo para iniciar un trabajo conjunto. “Hablé con el encargado de la secretaría de Turismo de Paclín, Pablo Savio, me invitó a trabajar en sitios puntuales del centro sur del departamento, que no se conocen para nada y que son maravillosos.





En Monte Potrero, por ejemplo, hay un lugar muy cerca de la ruta que cuenta con una roca que contiene 90 morteros”. En la provincia hay muy pocos lugares donde se pueda encontrar “ese tipo de roquedal a la vera de un arroyo, con noventa morteros pegados unos con otros, es algo muy extraño. La roca tiene 40 metros por 15, está en una quebrada profunda, que tiene gran visibilidad, con cerámica arqueológica pegada a la vuelta”, explicó. En ese sentido, detalló que se trata de morteros familiares pertenecientes a pobladores que habitaban el área entre el 600 y el 900 D.C. “Se encontraron morteros comunales en otras regiones, pero no tan grandes como éste”, afirmó. Los morteros se usaban para moler los granos de maíz.





Un dato revelador que dio a conocer se refiere a la antigüedad de la vieja iglesia de Amadores… que resultó ser no tan vieja como se creía. “En otro tiempo se pensaba que era jesuita del 1600, y después de varias investigaciones descubrimos, que era de 1869, es una iglesia muy vieja, pero no era jesuita ni mucho menos”.





Cuidado del patrimonio





Villafáñez comentó que se está haciendo un trabajo preliminar de la zona, y la potencialidad que tendría para poner en valor en un futuro. “Es un patrimonio muy valioso, no podemos dejarlo librado al azar y abrirlo al público, si hay un destrozo es algo que no se puede recuperar, entonces es algo que tiene que seguir un protocolo muy preciso y severo, que lo estamos realizando en conjunto con la dirección de Antropología”, explicó.





Finalmente, comentó que la intención es realizar un estudio histórico, arqueológico y patrimonial de la zona. Y posteriormente empezar a dar a conocer la importancia histórica arqueológica que tuvo Paclín. Para ello, ya se entregó un informe al municipio sobre la potencialidad que los sitios pueden tener, y sobre cuáles son los primeros recaudos que hay que tener para empezar a trabajar en el proyecto.