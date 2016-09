Para Lobo Vergara, su salida del Enre se trata de un caso de persecución política

Días pasados, el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Dahbar, asumió como vocal del ENRE. Pero el ex vocal Luis Lobo Vergara presentó un recurso de reconsideración por nulidad absoluta al decreto de la gobernadora Lucía Corpacci, por el que removió al legislador del ENRE para pedir acuerdo al Senado para Dahbar.





En contacto con LA UNION, el legislador radical indicó: “En función del decreto que sacó la Gobernadora he presentado un recurso, donde planteo una serie de violaciones a normas constitucionales al procedimiento establecido para la designación, y donde de alguna manera dejo en claro o dejo demostrado la discriminación o persecución política, si se quiere, al respecto, porque he pedido que se me resuelva el expediente desde noviembre del año pasado.





El expediente estuvo guardado en la Asesoría General de Gobierno con dictamen, y de un día para otro salió un decreto directamente firmado por la Gobernadora, donde alguna manera a mí se me prohibió el debido proceso legal o la oportunidad de defenderme. Hay una norma en la Constitución de la provincia que es operativa, que ha sido puesta exactamente para evitar las persecuciones políticas, la persecución de los agentes de la administración, que en este caso me tocó a mí. Vamos a ver cuál es la resolución del Gobierno de la provincia a los recursos, y veremos los pasos legales que correspondan seguir”.





En este sentido, indicó: “El ente regulador es un órgano creado por ley, que tiene autarquía, entonces quien me debería haber denegado la licencia es el Enre y no el Poder Ejecutivo Provincial, como ha sucedido. Prueba de la persecución es que unos días después de que sale el decreto del Ejecutivo provincial sale una resolución del Enre rechazándomela también, donde se demuestra la incompetencia, el desconocimiento o la intencionalidad política que hay al respecto. Todo esto es objeto de recursos administrativos en procura de garantizar los derechos constitucionales que han sido alterados a mi entender”.





Además, el diputado del Frente Cívico y Social-Cambiemos indicó que “está en los expedientes, donde se puede demostrar perfectamente el dictamen que hizo el Asesor General de Gobierno en diciembre del año pasado. Estamos en el mes de noviembre, y desde el dictamen del año pasado hasta ahora no pasó nada, y el expediente estuvo en Casa de Gobierno. Es muy sencillo eso de demostrar. Inclusive el propio decreto y los considerandos del dictamen habla de que era una obligación del Enre resolver la cuestión y no la resolvió. Y después cuando sale el decreto recién el ente regulador emite un dictamen, que también es nulo, porque ya lo había resuelto el Ejecutivo provincial





Por último, Lobo Vergara aseveró que “no hay ninguna incompatibilidad. Es una lectura parcial que hace la norma constitucional; hay un artículo, el 107 de la Constitución, que es absoluto, cualquier agente de la administración pública que accede a un cargo legislativo tiene una licencia especial y automática por el tiempo que dure el mandato. El Gobierno de la provincia, como una forma de persecución, me quita el cargo en el ente regulador como una forma de presionarme para que no asuma como legislador”.