Unión recibe al “Santo” en el debut

Esta tarde a partir de las 16.00, el Club Unión Aconquija recibirá a San Lorenzo de Alem, en la cancha de Gimnasia y Tiro, por la primera fecha de la zona 4 del Torneo Federal A. El árbitro del encuentro será Francisco Acosta, de Santiago del Estero, acompañado por el riojano Walter Ruarte y el santiagueño Héctor Ruarte.





El “Estanciero” arrancará con una nueva ilusión de cara a este torneo. El entrenador Víctor Riggio, fiel a su estilo de no confirmar el equipo antes del partido, tendrá en el arco a Gerardo Cabral y la dupla central seguirá siendo Alan Vester e Iván Marcolini. El lateral izquierdo sería ocupado por Dardo Espeche, la duda está en si Santiago Fernández ocupará el lateral derecho. En el mediocampo, la otra duda es saber si llega Gonzalo Gómez, sino jugará Eduardo Scaserra, acompañado por Facundo Fabello. Los volantes serían Wilson Moreno y Ramiro Pereyra. En ataque estarán Pablo Villalba y Diego Martínez.





El “Santo” renueva las ilusiones, se reforzó bien para este torneo. Su entrenador Hugo Corbalán no tiene definido el equipo, pero en la semana paró un posible once tirular que sería: Julián Espeche; Leonel Carrión, Héctor Acosta, Facundo Rivero, Jonathan Rivera; Marcos Azcurra, Emmanuel Perea, Leonardo Rojas, Gabriel Flores; Damián Luna y Miguel Fernández.