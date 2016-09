US Open: Del Potro empezó con dudas, pero luego le ganó con claridad a Ferrer

Juan Martín Del Potro, reciente medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2016, accedió hoy por primera vez después de tres años a los octavos de final de un torneo de Gran Slam al derrotar al español David Ferrer por 7-6 (7/3), 6-2 y 6-3 por los 16vos. de final del Abierto de Estados Unidos.





El tandilense, de 27 años y campeón del US Open en 2009, necesitó dos horas y 28 minutos para acreditarse el triunfo sobre el alicantino, de 34, con lo cual se metió entre los 16 mejores de uno de los "4 Grandes" luego de su presentación en el Abierto de Wimbledon 2013, en el que cayó en semifinales ante el serbio Novak Djokovic.





Del Potro, quien por estar ubicado en el puesto 142 del ranking mundial de la ATP necesitó una invitación especial para jugar este certamen desarrollado en la ciudad de Nueva York, consiguió hoy su cuarta victoria en diez enfrentamientos ante el tenista español.





Anteriormente le había ganado en Tokio 2008, Miami 2009 y Wimbledon 2013, mientras que Ferrer se impuso en Australia y Hertogenbosch 2008, la final de la Copa Davis jugada en Sevilla en 2011, más Miami, Wimbledon y el Masters, las tres veces en 2012.





En la próxima instancia, el argentino se medirá ante el austríaco Dominic Thiem, décimo en el escalafón ecuménico y que venció hoy al español Pablo Carreño Busta (39) por 1-6, 6-4, 6-4 y 7-5.





El único antecedente entre ambos data de este año en el Masters 1000 de Madrid, donde la victoria le correspondió a Del Potro por 7-6 (7/5) y 6-3, por la ronda inicial, a principios de mayo pasado.





El argentino, que en su debut en el US Open venció a su compatriota Diego Schwartzman (69) y luego al local Steve Johnson (22), ambos en sets corridos, arrancó dubitativo su encuentro hoy ante el español en el estadio Louis Armstrong, el segundo más importante del complejo neoyorquino, pero luego se recuperó.





Ferrer, quien supo ser tercero en el ranking mundial en 2013, logró adelantarse por 5-2, pero la 'Torre' de Tandil se reivindicó, igualó en 5-5 y luego fue superior en el tie break para quedarse por 7-3.





Ya en el segundo parcial, el argentino, que entre marzo de 2014 y febrero de 2016 apenas disputó dos partidos por distintas lesiones, fue claramente superior pues le quebró el saque a su rival en el sexto y octavo juego para ganar fácilmente por 6-2.





Y en el tercer período, Del Potro mantuvo su alto nivel, le rompió el servicio a Ferrer en el octavo "game" para adelantarse por 5-3 y se quedó con su saque en cero para lograr su tercera victoria al hilo en este certamen estadounidense sin ceder ningún set.





Con sus armas de siempre, el saque y la derecha, Del Potro es el único argentino que sigue adelante en el US Open sobre un total de 10 que ingresaron al torneo (nueve varones y una dama, la rosarina Nadia Podoroska), de los cuales apenas cuatro lograron superar la ronda inicial.





Además de Del Potro, Guido Pella, Federico Delbonis y Horacio Zeballos fueron los otros tres que pasaron la primera ronda, en un torneo que tiene como favoritos al serbio Novak Djokovic (1) y al escocés Andy Murray (2).