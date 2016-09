Sospechan que son casi 40 las víctimas del músico de Trulalá

s investigadores de la Policía Judicial y de la Unidad Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO), que depende de la fiscal General Adjunta María Alejandra Hillman, observan con cierto estupor el material probatorio que recolectaron en el allanamiento que practicaron en la madrugada del pasado jueves, en un departamento de barrio Observatorio, de la ciudad de Córdoba, en el marco de una causa por extorsión que investiga el fiscal de Instrucción de Distrito 1, Turno 5, Gustavo Dalma.



Durante el procedimiento, que contó con la colaboración de efectivos del Equipo Táctico Especial Recomendado (Eter) de la Policía de Córdoba, se detuvo a Franco Daniel Carignano (26), tecladista del grupo cuartetero Trulalá, quien quedó imputado como presunto autor de extorsión en perjuicio de una mujer de su misma edad.



Fuentes tribunalicias estiman que ella no sería la única víctima y que el número podría trepar a alrededor de 40.



La joven denunció en 2012 que desde hacía tres años una persona con quien había trabado relación virtual le exigía periódicamente el envío de fotos en las que se encontrara desnuda mediante amenazas de publicar, si no lo hacía, en las redes sociales las imágenes íntimas que había compartido de manera voluntaria en el primer tramo del vínculo.



El “juego” perverso se mantuvo hasta agosto último, a pesar de que la joven habría intentado, sin lograrlo, romper el vínculo en varias ocasiones.



“No soporto más esta historia, algún día me la vas a pagar”, le advirtió alguna vez la mujer, quien llegó a reconocer que en un momento de la tortuosa vinculación, su rutina nocturna consistía en cenar, lavarse los dientes, sacarse fotos desnuda, enviarlas por Internet a quien la trastornaba y recién después acostarse a dormir.





No te portes mal



“Sé que sos egresada del colegio (...) y que estás estudiando en la facultad (...) de la Universidad Nacional de Córdoba (...). Sé que cumplís años el (...), que vivís en (...) y que tu mejor amiga se llama (...). ¡No te portes mal!”, eran las respuestas que el presunto extorsionador le daba a la chica para demostrarle que tenía el control de la situación.



También le enviaba saludos y le pedía material erótico en ocasiones especiales: Navidad, Año Nuevo, cumpleaños o el Día de los Enamorados.



Para asegurarse de que las selfies fueran de ella y no bajadas de un banco de imágenes, le pedía que hiciera un gesto con la mano libre al momento de tomarse la instantánea.



Los investigadores comprobaron que ese patrón de conducta es una constante en casi todas las relaciones virtuales que el músico mantenía en Facebook.



Este guiño, precisamente, les permitiría a los investigadores del caso ubicar a otras probables víctimas del músico, que fuentes de Tribunales cifran en alrededor de 40.



En las memorias secuestradas en el departamento del imputado y en los backups que se hicieron a los discos rígidos de las dos computadoras conectadas en el lugar, encontraron gran cantidad de carpetas, la mayoría de ellas con información personal y fotos íntimas de las “amistades” del tecladista, según pudo saber La Voz .



Esa documentación hace abrigar la sospecha de que las posibles víctimas de las amenazas serían muchas más, y por eso desde la fiscalía a cargo de Dalma se pidió a quienes pudieran haber pasado por el mismo calvario de la denunciante que aporten más información para colaborar con el proceso judicial.



En la DIO, reconocen que quienes resultan damnificados por conductas que afectan su integridad sexual y les producen daños psicológicos difíciles de remediar evitan denunciarlas ante el temor de ser revictimizados. Miedo que logró vencer M.S. (iniciales de la víctima que disparó la investigación en curso) cuando decidió pedir ayuda a la Justicia para escapar del infierno.



Ayer, la joven graduada universitaria fue notificada de la detención de quien sería el presunto autor de la extorsión que viene sufriendo desde los 19 años, cuando su ilusión era aprobar las materias de primer año de la facultad.





La Fiscalía pide a otras víctimas que denuncien



Pueden llamar al 0-800-555-68537.



La denuncia se puede radicar también en cualquier Unidad Judicial o en Tribunales II.



A su vez, quienes quieran pedir asesoramiento al respecto pueden contactarse a los teléfonos del Consejo Provincial de las Mujeres, (0351) 434-1355, o a la Unidad Judicial de Violencia Familiar, (0351) 433-1635.