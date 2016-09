Quino reveló qué diría Mafalda sobre Cristina Kirchner y la actualidad del país

El dibujante Quino contó hoy cuál sería la opinión de Mafalda sobre la actualidad del país, la corrupción kirchnerista y la ex presidenta Cristina Kirchner.



Durante una entrevista en radio Mitre, el artista dijo que le sorprende la "actualidad" que mantiene la historieta Mafalda, publicada originalmente entre 1964 y 1973. "Diría las mismas cosas, porque mucho no hemos cambiado lamentablemente", sostuvo sobre la opinión del personaje.



Consultado sobre qué diría la nena sobre ex funcionarios acusados de corrupción como el empresario kirchnerista Lázaro Báez, o el ex vicepresidente Amado Boudou, Quino dijo: "Estaría muy espantada, como lo estoy yo".



"A Mafalda no le hubiera gustado Cristina", sostuvo y agregó que le hubiera dicho, en la tira, "que no sea tan prepotente, tan soberbia".



Por otro lado, el artista dijo que "no sabe" si Mafalda hubiera querido ser presidenta al crecer: "No sé, no sé... Después de la experiencia que hemos tenido acá, no. Las dos experiencias, porque ya con Isabelita... mejor ni acordarse".





Fuente: La Nacion