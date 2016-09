Provincia y Nación firman convenio para la reconversión varietal vitícola

En la jornada de ayer, en el Salón de Acuerdos Fray Mamerto Esquiú, de Casa de Gobierno, se realizó la rúbrica del convenio entre el ministerio de Agroindustria de la Nación y el Gobierno de la Provincia para la reconversion varietal, inversión intrafinca y comparación de tecnología para los pequeños productores vitícolas de Catamarca.



El acto estuvo presidido por la gobernadora Lucía Corpacci; el ministro de Producción y Desarrollo Raúl Chico; el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, y el subsecretario de Desarrollo Territorial, Felipe Crespo, ambos pertenecientes al ministerio de Agroindustria de la Nación; el coordinador provincial de Desarrollo Territorial, Esteban Jerez; el jefe de Gabinete del ministerio de Producción, Pablo Vargiú, y el secretario de Agricultura, Eduardo Toledo, entre otros funcionarios provinciales.



Sobre el proyecto que impulsa el convenio, el ministro Chico explicó: “Es una mejora que queremos que reciban los pequeños productores vitícolas, fundamentalmente los de uva cereza, que es una variedad que en los últimos años está teniendo serios problemas de precio, y nosotros como gobierno entendemos que para que se mantengan esas fincas y los productores vuelvan a tener confianza y producir, lo primero que tiene que suceder es que reciban un precio justo”, y agregó: “Esto de trabajar con Nación nos permite complementarnos y poder llegar a alcanzar esos objetivos”.



La rúbrica del convenio impulsa la reconversion varietal, inversión intra-finca y comparación de tecnología para los pequeños productores vitícolas de Catamarca.



Operatoria



Asimismo, explicó que “la operatoria este año consistió en acordar con algunas bodegas un precio de la uva pagado por ellos, que fue muy bueno comparado con otras provincias, ya que fue de $ 1,50. Y el acuerdo con Nación es que llegábamos a $ 2,00 con un aporte de Nación de 50 centavos. Ese aporte lo acordamos con el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, que iba a consistir en mejoras intrafinca y reconversión varietal. Por una razón muy sencilla: como esta variedad de uva ya no tiene precio, necesitamos sí o sí ir hacia otras variedades, como pueden ser el malbec y el bonarda”.



Si bien la reconversión apunta a esas variedades, el ministro aclaró que “la decisión final siempre es del productor, por lo que habrá algunos que decidirán quedarse con la cereza, para lo cual deberá producir mejor para que sirva para vinos tintos o para uva en fresco”.





Recursos



En este sentido, informó que los recursos que llegan de Nación son para completar esos 50 centavos: “Son 6 millones de pesos que pone Nación más un millón que vamos a poner nosotros como provincia. Eso es más que lo que hay que pagar por los 50 centavos de uva, entonces el resto tendrá un destino parecido: siempre en la búsqueda de la reconversión varietal y del mejoramiento intra-finca para que la producción mejore”.



Por su parte, el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, sostuvo que “es importante que ese dinero que se va a destinar sirva para reconvertir a los productores, para que puedan ir hacia una produccion que le dé mejores vides, que puedan tecnificar su finca y eso le permita tener un precio razonable en lo que están comercializando”.





Arraigo rural



Del mismo modo, sostuvo que desde su área de competencia priorizan el “arraigo rural”, ya que “queremos que los productores puedan seguir viviendo en el campo y que sus hijos no se tengan que ir, porque no tienen oportunidades, y en función de esto buscamos los proyectos que tengan ese impacto. Por eso, este proyecto de reconversión varietal es muy importante: son 450 productores en el departamento Tinogasta y queremos estar cerca de ellos”.