Usuarios de colectivos se quejan del maltrato de choferes por no tener $3

El incremento del boleto urbano ha creado -como cada vez que el pasaje sube- una fricción constante entre el usuario del transporte público y quien lo conduce, el chofer.



Es que la falta de billetes de 2 pesos, que argumentan los choferes de las distintas líneas de colectivos urbanos, los lleva a ponerse de mal humor y hasta llegan a agredir verbalmente a los pasajeros cuando abordan la unidad y abonan el pasaje con un billete de 10 pesos.



Esta discusión entre el chofer y el pasajero es una constante cada vez que el boleto experimenta un incremento.



Lo cierto es que los choferes no tienen la moneda de 1 peso o la de $ 0,50 para dar el vuelto, y ahora les falta el billetes de 2 pesos.





Carteles y estrés



Aparentemente, cansados de estos reniegos, algunos choferes de colectivos consultados por LA UNION, manifestaron que esta realidad les causa estrés, y que el responsable es el pasajero. Por ello optaron por colocar carteles en el parabrisas de las unidades de transporte, con leyendas donde “advierten” a los usuarios que no aborden dicha unidad si no poseen el cambio correspondiente para abonar el pasaje.





Sin medidas



Ante esta situación, y a pesar de las múltiples quejas, algunas mediáticas y otras formales, la dirección de Transporte de la provincia no ha tomado ninguna medida con estas empresas, que en algunos casos, según los dichos de los usuarios, se han negado a llevarlos a su destino por no abonar con cambio.





La voz de los usuarios



“Es increíble que esto siga pasando. Cuando el boleto costaba $ 3,50 nunca tenían la moneda para dar el vuelto, pero uno no podía quedarle debiendo. Te cobraban directamente los cuatro pesos. Eso es una avivada del chofer y nadie nos defiende como usuarios. Pagamos uno de los pasajes más caros del país y no sólo nos quedan debiendo el vuelto, sino que además los colectivos están siempre sucios, viejos y mal cuidados”, renegó en la parada de calle Salta entre San Martín y Chacabuco, una usuaria de la línea 106, cuyas unidades poseen el cartel.





Trato desconsiderado



LA UNION pudo corroborar el maltrato verbal que acusan los usuarios por parte de choferes de unidades de distintas empresas de transporte de pasajeros del medio. A mediado de semana se pudo observar en un colectivo, la situación donde un conductor “renegaba” con una pasajera que abonó con un billete de 10 pesos.



De forma prepotente y casi exigiéndole, éste le preguntó si tenía tres pesos y, cuando le respondió que no, le dijo que él tampoco, así que le quedaría debiendo o se tenía que bajar.