Barrionuevo vuelve a combatir el próximo 23

El zurdo catamarqueño César Miguel Barrionuevo combatirá el próximo 23 de setiembre en Capital Federal ante un rival a designar. La pelea será televisada en directo por la empresa TyC Sports y no habrá título en juego, hasta el momento.



“La idea es hacer una pelea exigente con un rival experimentado para luego apostar a un combate fuera del país, ya que Sammy Vásquez no me quiso enfrentar en su momento”, dijo Barrionuevo a LA UNION, recordando que el boxeador norteamericano no lo quiso enfrentar para “no correr riesgos” y el combate eliminatorio se terminó cayendo cuando Vázquez perdió por puntos ante Díaz.



De todas maneras, el boxeador chacarero anticipó que “ya retomamos el ritmo de entrenamientos buscando una chance afuera, descartando casi de plano la posibilidad de medirse con David Peralta, un welter que viene de ganarle a Robert Guerrero, pero se encuentra en el noveno lugar del ranking argentino de la categoría.