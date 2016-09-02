Atencion Bº CENTRO: AVISO DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO ELECTRICO Corte N° 134/2016

Viernes, 2 Septiembre, 2016 - 22:35
La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
FECHA: DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HORARIO: ENTRE 08:00 Y 12:00 HORAS
SOLICITADO POR: BROCA S.R.L.
DISTRIBUIDOR/S: BELGRANO 13,2kV
ALIMENTACION: E.T. CATAMARCA
MOTIVO: REESTRUCTURACION DE LINEA DE MEDIA TENSION PARA CONSTRUCCIÓN DE NEXO LMT 13,2kV Y SETA EN AV. ALEM.
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. ARROYO FARIÑANGO Y AV. ACOSTA VILLAFAÑEZ HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. ALEM FRENTE GARELLI Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA FRENTE ESCUELA SAN MARTIN.
USUARIOS SINGULARES:
FABRICA 12 DE OCTUBRE – RESTORAN RINCON DE LUCHO – ESTACION DE SERVICIO SHELL AV. ALEM ESQUINA ESQUIU – LUMA.
USUARIOS RESIDENCIALES:
USUARIOS RESINDENCIALES, COMERCIALES, ANTENAS TELEFONICAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, POSTAS SANITARIAS, UBICADAS EN: B° JORGE BERMUDEZ – PARTE BARRIO CENTRO (ZONA UBICADA ENTRE AV. PTE. CASTILLO HASTA 25 DE MAYO Y REPUBLICA HASTA PRADO)
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