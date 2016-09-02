 La CiudadViernes, 2 Septiembre, 2016 - 22:35

Atencion Bº CENTRO: AVISO DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO ELECTRICO Corte N° 134/2016

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico  a realizarse conforme al siguiente detalle:

FECHA:                      DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HORARIO:                  ENTRE 08:00 Y 12:00 HORAS
                                                                     
SOLICITADO POR:      BROCA S.R.L.

DISTRIBUIDOR/S:       BELGRANO 13,2kV

ALIMENTACION:        E.T. CATAMARCA

MOTIVO:                    REESTRUCTURACION DE LINEA DE MEDIA TENSION PARA CONSTRUCCIÓN DE NEXO LMT 13,2kV Y SETA EN AV. ALEM.

ZONA EN MT:            DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. ARROYO FARIÑANGO Y AV. ACOSTA VILLAFAÑEZ HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. ALEM FRENTE GARELLI Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA FRENTE ESCUELA SAN MARTIN.

USUARIOS SINGULARES:
FABRICA 12 DE OCTUBRE – RESTORAN RINCON DE LUCHO – ESTACION DE SERVICIO SHELL AV. ALEM ESQUINA ESQUIU – LUMA.

USUARIOS RESIDENCIALES:
USUARIOS RESINDENCIALES, COMERCIALES, ANTENAS TELEFONICAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, POSTAS SANITARIAS, UBICADAS EN: B° JORGE BERMUDEZ – PARTE BARRIO CENTRO (ZONA UBICADA ENTRE AV. PTE. CASTILLO HASTA 25 DE MAYO Y REPUBLICA HASTA PRADO)

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