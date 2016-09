La diabetes destruye el organismo

Consejos:

1. Evita Bebidas Ricas En Cafeína Y

Alimentos Ricos En Carbohidratos.

Como primera medida evita el consumo de

café y bebidas gaseosas incluyendo las

dietéticas.

Deja de consumir harina blanca y productos

fabricados con ella, como galletas, pan blanco, tortas etc.

Las harinas blancas contienen un solvente

sintético y toxico llamado ALLOXA, que es el origen inmediato de la diabetes en las ratas

de laboratorio.

2. Prefiere Los Ácidos Grasos.

Consume ácidos grasos esenciales en grandes cantidades, en especial prefiere los aceites omega-3 los cuales se encuentran en el pescado y semillas como las almendras, nueces, castañas, etc.

3. Prefiere Los Cereales Integrales.

Consume granos integrales, como el arroz

integral y cereales para el desayuno.

La avena molida es buen aliado a la hora de bajar el nivel de azúcar en sangre.

4. Usa Suplementos Naturales.

Incluye en tu dieta suplementos naturales y

minerales de manera regular.

Incluye calcio, zinc, magnesio y vitaminas del

grupo B C y E siempre de manera natural.

5. Aprovecha Las Frutas.

Come fruta, esto reducirá la velocidad de mutación de los carbohidratos, lo que ayudará a normalizar los niveles de azúcar en sangre.

Si bien las frutas contienen azúcar, los

diabéticos pueden consumirla con moderación.

6. ​Practica Actividad Física.

Forma un cambio esencial en su dieta y

actividad física, de esta manera obtendrás un resultado muy significativo para la mejoría de tu salud y primordialmente de tu diabetes.

7. Piensa Positivo!!!

Una mentalidad positiva es fundamental para

andar el camino de superación de tu diabetes.

Disfrutando de los pequeños placeres de la

vida, por más mínimos que sean, te ayudará

a enfocarte en lo bueno en lugar de lo malo.

Aplica estos consejos desde ahora.

