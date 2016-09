Laprovíttola se sumará en los próximos días a los entrenamientos de los Spurs

El base argentino Nicolás Laprovíttola se sumará en los próximos días a los entrenamientos de San Antonio Spurs, franquicia de la NBA en la que se encuentra Emanuel Ginóbili y Patricio Garino, con el objetivo de formar parte del plantel profesional.





El basquetbolista nacido hace 26 años en Morón se encuentra practicando momentáneamente junto con el equipo de Obras Basket, de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), para no perder el ritmo tras su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.





Gregg Popovich, 'coach' del conjunto texano, apuntó al deportista nacional, que competirá por un puesto entre los 15 que integrarán la nómina oficial de la temporada 2016-2017.





"En la NBA soy de San Antonio Spurs por 'Manu' (Emanuel Ginóbili) y sigo las temporadas de todos, aunque en realidad soy más hincha de él que del equipo", detalló semanas atrás el ex Lanús y Flamengo (Brasil).





A su vez, el basquetbolista no aceptará de ninguna manera una oferta de participar en la 'D-League (Reserva)', según le informaron desde su entorno a Télam, aunque también reconocieron que está "muy convencido e ilusionado" con quedarse en el país norteamericano.





El base, de último paso por BC Lietuvos Rytas (Lituania) en el primer semestre y después Estudiantes de Madrid (España), con el que descendió a la segunda división, cuenta también con otra propuesta que no trascendió y en el último de los casos apuntará a regresar al Viejo Continente.





En el último 'Draft' de la NBA resultó electo Nicolás Brussino (Dallas Mavericks) y posteriormente le llegó el turno a Patricio Garino (San Antonio Spurs), que se sumarán a Ginóbili, Scola (Brooklyn Nets) y Pablo Prigioni (Houston Rockets), mientras que Delfino también analiza algunas posibilidades de Estados Unidos y de Europa, ya que descartó la oferta de San Lorenzo de Almagro.