Investigan a 22 ONG: sospechan desvío de fondos de la obra pública

La Fiscalía Federal de La Rioja solicitó la declaración indagatoria de 73 miembros de comisiones directivas de 22 Organizaciones No Gubernamentales que hicieron obras públicas con fondos del Ministerio de Infraestructura de la Nación durante la gestión kirchnerista de Julio De Vido. Varias de estas ONG retiraron millones de dinero en efectivo directamente de las cajas del Nuevo Banco de La Rioja. El fiscal federal Horacio Salman tomó esta determinación en base a la denuncia formulada recientemente por la Oficina Anticurrupcion de la Nación y por otra denuncia ya radicada en la justicia federal riojana de Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos). Ambas causas han sido fusionadas en una sola.





La denuncia de la OAC señalaba que por lo menos unos 17 millones de pesos habían sido entregados por el ministerio que conducía De Vido a tres ONG: "Futuro", "Amanecer" y "Nuevo Atardecer" para hacer obras encargadas por el ministerio de Infraestructura de la provincia y que ese dinero fue retirado prácticamente en forma inmediata y destinado a funcionarios y políticos riojanos. Lo cual no habría tenido el control del ministerio nacional.





La denuncia de la Proselac es basada en las comunicaciones efectuadas por la anterior conducción del Banco Rioja (que estaba en manos del grupo Ick) respecto de que varias ONG retiraron millonarias cifras de dinero en efectivo de las cajas del banco a pesar de no cumplir acabadamente con las reglamentaciones. El banco entonces comunicó al Banco Central que ordenó el inmediato cierre de las cajas de ahorro y que dichas ONGs pasasen a tener otro estatus de mayor rigurosidad. El banco dijo en su momento, que en cumplimiento con la ley dieron comunicación a la procuraduría antilavado.





El fiscal Salman señaló que "las denuncias originales fueron hechas por la suma de casi 50 millones de pesos. No obstante lo cual y luego de la pesquisa efectuada por esta Fiscalía, actualmente se sigue investigando por sumas superiores de fondos destinados a la obra pública de esta provincia...los que eran cobrados en efectivo por ventanilla del Nuevo Banco de La Rioja".





Una fuente calificada confió a Clarín que la primer indagatoria esta prevista para el próximo 7 de setiembre y que ahora se analiza cuando serán citados los funcionarios responsables en aquel momento del manejo y control de los fondos.





El fiscal Salman, ademas de las tres ONG nombradas por la Oficina Anticorrupcion, agrega otras que son Nuevo Federalismo, Nuevo Atardecer, Fundacion para el Desarrollo Federal, Bajo Techo y Asociación Civil por el Trabajo de un Pueblo en Crecimiento. Todas las ONG tienen alguna vinculación politica.





Fuente: Clarin