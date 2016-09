Más satánicos que nunca: los fabulosos cadillacs

Pasaron ya casi 32 años desde su creación. Algunos ya no están, pero el espíritu está potente más galvanizado por tantos éxitos y malas momentos. De chicos veinteañeros que tocaban ska emulando a Madness y The Specials, hoy a tocar con sus hijos recorriendo el mundo.

Más matadores y satánicos que nunca, ahora presentan una nueva faceta: ópera rock. Porque la puesta en escena de “La Salvación de Solo y Juan” es un nuevo capítulo de esta banda de rock que nunca para de sorprendernos. Acendrados y aceitados: aquí están los embajadores de la música latinoamericana. Ahora sumando en su plantel a sus hijos Astor y Florián. Esta es la estirpe Cadillac… La emulsión Cadillac es incorruptible y sus seguidores dan cuenta de ello.

Vale recordar aquel “Calavera Experimental Concerto” de 1997 y de “Loco Miedo Loco” en el 2001 donde le decían a sus fans “acá estamos, pero no tenemos límites”. Y, previo a ello, haber compartido escenario con los Sex Pistols y Red Hot Chili Peppers en Suiza cuando promediaba la década de los 90, un hito para la historia del rock argentino.

Cuando colapsaba el país con la hiperinflación del 89 parecía que la suerte Cadillac se desmoronaba… pero apareció la Sopa de Caracol, Volumen 5 y El León para reafirmar su poderío, luego de sufrir la partida de Luciano Giugno (quien ayer inesperadamente se subió al escenario para cantar “Belcha”, tema legendario de los principios de la banda).

La banda comandada por Gabriel Julio Fernández Capello (Vicentico) y el Sr. Flavio volvió a reventar el estadio Luna Park. Es verdad, se extraña mucho a Sergio Rotman, sobre todo en el nostálgico cierre con “Yo no me sentaría en tu mesa”.

Durante la noche de la víspera se sudó energía Cadillac, el público bailaba al compás de “El Genio del Dub”, “Mal Bicho”, “La luz del Ritmo”, “Siguiendo la Luna”, “Las Venas Abiertas de América Latina”, “Matador”... Es verdaderamente emotivo ver a la familia unida (padres, madres, hijos, todos unidos para disfrutar…) viendo un espectáculo inolvidable, una notable característica de todos los shows del mejor grupo de rock que supo dar nuestro país: Los Fabulosos Cadillacs.

Lo que parecía que era el epílogo en 2002 en Foro Sol (México DF) cuando, sin saberlo tocaban por última vez antes de su separación, luego se transformó en un eterno regreso.

En 2008 deslumbraron con su reaparición en el Planetario de Buenos Aires y con su posterior Satánico Pop Tour que estuvo compuesto por más de 50 shows por todo el mundo.

Luego de cumplir 30 años y un poquito más, ahora sacuden el telón para mostrar a su gente “La Salvación de Solo y Juan”, una ópera rock que cuenta la historia de dos hermanos, uno convertido en músico y el otro en financista, con su historia familiar bastante complicada. Con Averno, su padre que, tras ser el “rey del swing” terminó muriendo en el Faro Artiglio, para luego aparecerse en los pies de la cama de su hijo Juan. En fin, una letra para reparar y como dice el Sr. Flavio “la esperanza de algún día interpretar la ópera en un teatro de la calle Corrientes”.

Ayer se vio la furia Cadillacs desatada sobre y bajo el escenario, con un Sr. Flavio que surfeaba con su bajo a cuestas y el delirio de toda la gente que cantó y saltó sin parar hasta el final.

La gira sigue por Argentina, América del Sur, Estados Unidos y Europa. Parece que hay Cadillacs para rato! Por supuesto que los estaremos esperando en Catamarca.