El Gobierno ya prepara el proyecto para el cambio de las escalas de Ganancias que regirá desde el año próximo

El Gobierno ya prepara el envío al Congreso del proyecto que modificará las escalas del impuesto a las Ganancias y que regirá desde 2017. Fuentes oficiales indicaron a LA NACION que, en principio, se pasaría de un rango de escalas del 9 al 35 por ciento a uno del 6 al 40 por ciento.



Todos los tramos serán actualizados, luego de permanecer congelados durante más de 15 años, desde antes del estallido de la convertibilidad y pese a la brutal inflación registrada desde entonces.





Un ministro indicó a LA NACION que el proyecto será enviado al Congreso una vez que retorne de China la delegación que encabeza el presidente Mauricio Macri y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.



-¿Van a mandar la semana que viene proyecto al Congreso para modificar las escalas del impuesto a las ganancias?", preguntó LA NACION a un ministro de una importante cartera.





-Cuando vuelva Alfonso de China"-respondió.



-¿Va a ser una modificación de escalas?





-Si, escalas para 2017-concluyó.





El Ministerio de Hacienda y Finanzas trabaja sobre los lineamientos del proyecto y la AFIP analizará en las próximas horas el costo fiscal de la medida. En principio, la iniciativa no cambia el mínimo no imponible, que está sujeto a análisis del Poder Ejecutivo.





Fuentes legislativas del oficialismo confirmaron a LA NACION que la iniciativa se tratará en el Congreso en paralelo al proyecto de presupuesto del 2017. Y precisaron que se actualizarán las escalas, aunque de forma suave, por el "alto impacto fiscal" de la medida, esperada con mucha ansiedad por trabajadores y tributaristas.





En este sentido, no descartaron que la actualización de las escalas sea gradual.





"En el Congreso nadie quiere hacer una locura y menos los senadores, por el efecto que pueda tener un cambio sobre la recaudación de las provincias. Más difícil será la negociación con los sindicatos", expresó la fuente del bloque del Pro.





De todos modos, con el presupuesto, los superpoderes y los cambios en el impuesto a las ganancias en juego al mismo tiempo, el oficialismo sabe que esa negociación no será sencilla. "Hay que recordar que estamos en minoría y todos estos proyectos serán parte de una negociación global".





La tabla define que quienes tienen un ingreso neto imponible de hasta $ 10.000 al año paguen una tasa de 9%; con un imponible de 10.000 a 20.000 pesos, el impuesto anual es de $ 900 más el 14% de lo que -de ese imponible- exceda de 10.000; con 20.000 a 30.000 pesos de imponible, la carga es de $ 2300 más 19% de lo que exceda de $ 20.000; con una ganancia de 30.000 a 60.000 se aplica un fijo de $ 4200 más el 23% de lo que supere los $ 30.000. Antes de llegar al valor máximo, hay otros dos escalones: quienes tienen un ingreso imponible de 60.000 a 90.000 pesos, pagan $ 11.100 más el 27% del excedente de 60.000 pesos, en tanto que en el rango de 90.000 a 120.000 pesos hay un cargo de $ 19.200 más 31% del sobrante de $ 90.000 de la cifra imponible. La alícuota máxima es del 35 por ciento.





Fuente: La Nacion