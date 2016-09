Reforma electoral: por falta de consenso se suspendió la reunión de comisiones

El plenario de comisiones de Diputados previsto para el próximo martes, en el que el oficialismo aspiraba a emitir dictamen del proyecto de Reforma Electoral, finalmente se suspendió debido a las variadas divergencias que aún existen entre los diferentes bloques en relación al texto definitivo del proyecto.





La reunión de Asuntos Constitucionales; Justicia y Presupuesto y Hacienda, prevista para las 16 de ese día, fue retirada esta tarde de la agenda por el oficialismo, ante la falta de acuerdo en temas importantes del proyecto.





"No queremos llegar a una reunión en la que no haya nada definido, queremos ir con un acuerdo previo y seguiremos trabajando la próxima semana con reuniones informales para lograrlo", admitió una fuente del oficialista interbloque Cambiemos.





La principal dificultad, que muestra grietas aún en la propia alianza oficialista, es la forma en que se implementará la boleta electrónica y la posibilidad de utilizar boleta única de papel en aquellos distritos donde no se implemente la nueva tecnología.





Sergio Massa, del Frente Renovador, y gran parte del radicalismo, coincide en que la provincia de Buenos debe contar con boleta única electrónica en las próximas elecciones legislativas.





Desde el massismo van más allá y afirman que "si el texto del proyecto no dice expresamente que en la provincia de Buenos Aires habrá boleta única, no acompañaremos el proyecto".





Como última instancia, admiten, "se puede dar una transición votando con boleta única de papel"; lo que es rechazado por el PRO, que señala, a través de sus negociadores, que "no se puede votar en 2015 con un sistema, en 2017 con otro y en 2019 con uno nuevo".





Además de este punto, los diputados no están dispuestos a hacerse eco de todas las demandas de la Cámara Nacional Electoral, quienes insisten en que el control del escrutinio provisorio y los recursos para llevar adelante ese trabajo.





El pedido para que quede plasmado en el proyecto, que será la Justicia Electoral y no el Ministerio del Interior el que tendrá a su cargo el control del escrutinio provisorio, fue bien receptado por parte del arco político legislativo.





En cambio, la solicitud de fondos y recursos para poder cumplir con las demandas que plantea el nuevo esquema electoral, no les cayó bien a los legisladores, aunque buscarán la forma de resolverlo.





"Hay que ver si en el Presupuesto del Poder Judicial, en la plata que maneja la Corte no hay recursos para que cumplan con esa tarea", sugirió un diputado oficialista.