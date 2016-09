La UCR y el PRO buscaron limar asperezas y analizaron el rol que jugará Stolbizer en 2017

Funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y representantes del radicalismo se reunieron hoy en un nuevo intento por limar las asperezas existentes entre los mayores socios de la alianza gobernante, repasar la agenda legislativa y comenzar a delinear la estrategia electoral de cara al 2017, que entre otros puntos, incluyó el rol que podría jugar la diputada nacional y referente del GEN, Margarita Stolbizer, en los comicios de medio término.





El almuerzo desarrollado en la sede del Banco de la Provincia en el centro porteño, estuvo encabezado por el ministro de Gobierno, Federico Salvai y contó con la participación de los tres sectores de la UCR que disputan la conducción del partido en la provincia.





Al piso 23 de la entidad bancaria llegaron por el PRO, además de Salvai, Manuel Mosca, Ramiro Tagliaferro, Jorge Macri y Federico Suárez, y, por los radicales, lo hicieron el vicegobernador Daniel Salvador; Ricardo Alfonsín, el senador Carlos Fernández y los intendentes Miguel Ángel Gargaglione, David Hirtz, y Franco Flexas.





Salvador y Fernández son dos anotados para reemplazar a Alfonsín en la titularidad del Comité Provincia, cargo que también disputa, el diputado provincial por Mar de Plata, Maximiliano Abad, quien estuvo representado por Flexas.





Se trató del segundo encuentro entre los boina blanca y funcionarios del gobierno de Vidal, luego del duro documento del Comité Provincia, que en manos del alfonsinismo, cuestionó la "inconsulta" decisión del PRO de incluir una pata peronista a Cambiemos.





Según pudo saber esta agencia, la reunión, que duró poco mas de una hora, sirvió para limar las asperezas entre los principales socios de la alianza gobernante, repasar temas legislativos para lo que resta del año y comenzar a trazar la estrategia electoral de Cambiemos de cara al decisivo test electoral del año próximo.





Si bien no fue el eje de la conversación, el rol que jugará Margarita Stolbizer en las elecciones del año próximo ocupó parte de contertulio.





Los radicales quisieron saber de boca de los funcionarios si el marcrismo piensa en Stolbizer dentro del esquema electoral de Cambiermos para el año próximo. "La estamos monitoreando, pero no hay nada concreto" fue la seca respuesta.





"La relación de Stolbizer y el macrismo va a entrar en una meseta", dijeron a Télam fuentes de la UCR para graficar la estrategia del PRO de "bajarle el precio" a la dirigente del GEN.





A poco menos de un año de su fracaso electoral como candidata presidencial del Progresistas, cuando obtuvo, sólo el 2,7 por ciento de los votos, Stolbizer logró estar en el centro del escenario político gracias a la fuerte presencia mediática que le garantizó convertirse en la principal denunciante de la ex presidenta Cristina Fernández de kirchner.





Con ese viento a favor, la diputada coquetea tanto con Cambiemos como con el Frente Renovador, de Sergio Massa, que se la disputan para encabezar la lista a senadores nacionales por la provincia.





"Fue una buena reunión que sirvió para consensuar distintos temas de la agenda", dijo a Télam, Carlos Fernández, sobre el encuentro en el que también se analizó la "instrumentación" en la provincia del voto electrónico, que actualmente se discute en comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación, como parte del la Reforma Electoral.