Miles de personas, en Plaza de Mayo por la "Marcha Federal"

El titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, aseguró esta tarde que los trabajadores no aceptarán ajuste "ni violento ni gradual" y en un directo mensaje al Gobierno nacional dijo: "Ajuste, las pelotas".





Micheli cosechó así un fuerte aplauso de los participantes de la Marcha Federal que culminaba esta tarde en la Plaza de Mayo, donde anticipó que "va a haber conflictividad social si no escuchan el clamor, si no dan respuestas" y afirmó que "si no escuchan esta situación, va a haber paro nacional más temprano que tarde".













Fuente: Diario Veloz