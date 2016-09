Insólito: para el abogado de José María Muscari, "lo que dijo es indefendible"

Un nuevo round y van… José María Muscari debía presentarse este 2 de septiembre en Buenos Aires para realizar la mediación (que él mismo pidió) con Fede Bal a raíz de los audios en que lo trata de "gordo, enano y judío". Supuestamente, iba a pedirle disculpas, pero finalmente faltóporque estaba en Uruguay.





Su nuevo abogado, Alejandro Broitman, explicó que la fecha "salió más rápido de lo que nosotros considerábamos", por eso no logró cancelar el compromiso que tenía en el país vecino, y agregó: "Tengo entendido que el señor Muscari intentó pero no hubo forma".





Cuando le preguntaron sobre los dichos específicos de su defendido, sorprendió al decir: "Me dolió a mí como judío". Además agregó: "Lo que dijo es indefendible (…) Me retrotrajo a situaciones muy muy muy dolorosas de nuestra comunidad". Broitman, su nuevo abogado a raíz de este conflicto, no sólo pertenece a la colectividad judía, también forma parte de la DAIA, organismo al que el propio Muscari se presentó días atrás a pedir disculpas públicas y terminó escrachado.





"Después de hablar con él y escuchar sus disculpas pude entender que, humildemente a mi manera de ver, eran aparentemente sinceras -continuó Broitman- ya que él, con sus actitudes futuras, va a demostrar que va a haber una especie de resarcimiento ante toda la sociedad, no solo de la comunidad. Motivo por el cual estoy dispuesto a acompañarlo, porque no podemos, cuando alguien se cae al piso, patearlo".





Finalmente explicó que Muscari "estaba muy angustiado, acongojado y arrepentido" y que "su ambición es empezar a trabajar para colaborar con producir eventos culturales para que estas situaciones dejen de ocurrir". Por último, cuando le preguntaron si el director teatral sabía quién había filtrado el audio, dijo: "Tiene cierta idea".





Fuente: Teleshow