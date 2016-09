Con el periodista Luis Otero, Cambiemos busca otra cara conocida para medir en Buenos Aires

Según anticiparon a Télam dos fuentes del PRO bonaerense, el periodista de Canal 13 -cercano históricamente a la Unión Cívica Radical- es mirado con atención para comenzar a "trabajar en el partido de Avellaneda", aunque no se sabe si compitiendo o cooperando con la referente local de Cambiemos en ese distrito, la diputada Gladys González.





"La idea es que salga más a la cancha y comunique más. Y si vemos que mide bien, no nos molestaría en absoluto que sea candidato a diputado", dijo a Télam uno de los principales operadores de Cambiemos en la Provincia.





Otero, conductor del noticiero del mediodía de Canal 13, se identifica con la UCR y de hecho fue orador a mediados de agosto pasado en un acto en el club Jorge Newbery de la ciudad de Rojas, encabezado por el vicegobernador Daniel Salvador -a quien apoya para presidir el Comité Provincia-.





Cambiemos tuvo una última experiencia traumática con un periodista: hace exactamente un año, Fernando Niembro renunciaba a encabezar la lista de diputados nacionales por la Provincia en medio del escándalo por presuntos negocios irregulares mantenidos por una empresa suya con la pauta oficial del gobierno porteño.





Utilizado en ese entonces por la campaña macrista como un pilar en su comunicación en toda la Provincia -especialmente en el conurbano-, Niembro renunció tras las PASO abatido por el escándalo, dejando el primer lugar a la actual diputada Silvia Lospennato.





Cambiemos también apela a exhibir en territorio bonaerense a otra figura que no proviene del mundo político, como el médico especializado en neurociencia Facundo Manes (también cercano al radicalismo), quien ya es funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal.





De hecho, con la gobernadora, Manes ya participó el martes pasado en un encuentro -los denominados "mano a mano" del PRO- con una familia en una casa de la localidad de San Martín.