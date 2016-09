Bauza: "Messi no estará frente a Venezuela, tiene dolor y no podemos tomar riesgos"

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, confirmó hoy que Lionel Messi no jugará el próximo martes ante Venezuela, por la octava fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2018, porque "tiene dolor" y agregó que no pueden "tomar riesgos" con su estado físico.





"Leo no va a jugar contra Venezuela porque está condolor y no podemos tomar riesgos. Lo evaluamos con el médico y es aconsejable que no juegue", manifestó Bauza desde su automóvil en la salida del predio de AFA en Ezeiza en una rueda de prensa improvisada.





El parte médico oficial de AFA comunicó que Messi realiza "un tratamiento médico y kinésico por el cuadro de dolor inguinocrural". El goleador histórico del seleccionado argentino tendrá "reposo deportivo" y de esa manera se perderá el duelo ante Venezuela.





El "Patón" confirmó que Messi estará con sus compañeros al menos antes del viaje a Mérida, programado para el domingo, pero que debe tratar los dolores que tiene en la zona del pubis, que sufrió en el triunfo ante Uruguay y manifestó antes de su incorporación luego del triunfo del domingo pasado con Barcelona ante Athletic Bilbao por la segunda fecha de la liga española.





"Leo sigue dolorido, tiene una inflamación en el pubis, se tiene que tratar porque es un tema delicado y hay que cuidarlo", agregó el ex DT de San Lorenzo y Liga de Quito de Ecuador.





Bauza no podrá contar con el delantero Paulo Dybala ante Venezuela, porque fue expulsado en Mendoza, pero tendrá disponible al defensor Marcos Rojo quien cumplió una fecha de suspensión.





El seleccionado argentino realizará mañana un nuevo entrenamiento en el predio de Ezeiza donde Bauza trabajará la formación para visitar al seleccionado "vinotinto" ante la reserva de San Lorenzo. Ángel Correa y Nicolás Gaitán perfilan como probables reemplazantes de Messi y Dybala, respectivamente.





"El esquema sin Messi no va a cambiar, pero mañana haremos fútbol contra la reserva de San Lorenzo, con los que no hicieron fútbol, y vamos a resolver el posible equipo", manifestó Bauza.





A su vez, el "Patón" confirmó el diálogo de las autoridades de AFA con la cancillería venezolana por la solicitud de "garantías" en la seguridad y el traslado de la delegación argentina.