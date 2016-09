Ministros coincidieron en calificar como "productiva" la reunión, pero la CGT quiere "resultados visibles"

En una conferencia de prensa que brindaron los funcionarios luego de un encuentro que se prolongó por espacio de poco más de una hora, Triaca sostuvo que "plantearon muchos temas, donde hemos analizado la situación de los distintos sectores que preocupan a la CGT".











En ese sentido señaló que "se habló de la industria, de la salud y de la realidad productiva y, debo destacar que ha sido una discusión madura, una discusión profunda donde analizamos cada una de las alternativas que el Gobierno Nacional quiere llevar adelante como también las propuestas que quiere llevar adelante el sector de los trabajadores".







Luego de que Triaca informara que se constituyeron "algunos grupos de trabajo sobre temas específicos", Cabrera explicó que "el planteo que se hizo sobre los temas productivos tlenen mucho que ver con la actividad y con las inversiones, básicamente con el empleo y nosotros tenemos un diagnóstico común sobre que hay un problema estructural con el empleo en la Argentina".





"Tocamos en particular el tema de las importaciones por ciertos temores del sector sindical sobre que ciertas importaciones afecten el empleo argentino y nosotros ratificamos nuestra línea de trabajo que es que vamos a cuidar el empleo nacional y que la Argentina va a pasar por un proceso de transformación productiva que nos integre al mundo, pero no vamos a soltarle la mano al sector industrial, al sector productivo y nos vamos a focalizar muchísimo en el crecimiento de las Pymes", añadió.









Por su parte el ministro Lemus, dijo que "agradecimos al Movimiento Obrero lo que nos aportaron en el apoyo de estrategia de cobertura universal de salud que nos nosotros tenemos como política de estado".





Consultados los ministros sobre que balance realizaban sobre los índices que utilizan los gremios como base de preocupación y alerta que los hacen pensar en aplicar medidas de fuerza, respondio Triaca que "lo primero donde todos tuvimos un nivel de coincidencia muy claro, es que la Argentina necesita decirse la verdad y la reconstrucción de los datos a partir de lo que está haciendo el Indec".





"Creemos que es un momento de dificultad pero también creemos un momento en que estamos yendo en una transición hacia un escenario mucho mejor y no lo decimos solamente nosotros, sino asesores de candidatos que compitieron con nosotros electoralmente".





Acerca de cuales fueron los reclamos puntuales de la CGT y si pidieron una reunión con el presidente Mauricio Macri, Triaca señaló que "el triunvirato planteo un estado de situación de como veía la economía argentina, donde le preocupa el tema del empleo, la caída de actividades en algunos sectores y la inflación".





Luego de explicar que también se habló de "la litigiosidad en las ART", sobre el pedido de una reunión con Macri, el titular de la cartera laboral destacó que "nos propusimos trabajar en grupos y por supuesto a partir de eso sin duda habrá más adelante la oportunidad del presidente".





Por su parte, el sector sindical al término de la reunión y posterior conferencia de prensa de los funcionarios, manifestó su opinión sobre el encuentro a través de declaraciones de los dirigentes Juan Carlos Schmid y Abel Frutos".





Schmid precisó que la reunión "ha dejado un sendero de tratativas pero sin resultados concretos. Fue casi neutra y sobre los resultados podremos dar una respuesta más contundente en 20 días, porque las soluciones no aparecen en una primer areunión".





El secretario general de la CGT al referirse a las declaraciones de los ministros que calificaron a la reunión como "productiva",sostuvo que "no significa solamente una vocación de diálogo, sino resultados visibles", a la vez negó que se haya hablado de "fecha de reunión con el presidente Macri".





Por su parte, Frutos dijo a Télam que fue "una reunión de trabajo y de hablar sobre los temas que nos preocupan como inflación, empleo, jubilados, ART, importaciones y las escalas del impuesto a las ganancias, algo que el Gobierno prometió enviar como proyecto al Parlamento".





Al respecto indicó que sobre "ganancias nos dicen que el proyecto está para ser enviado pero entraría en vigencia el primero de enero de 2017 y no estaría mal que el medio aguinaldo de fin de año lo liberen del tributo".





El dirigente panadero y secretario de Finanzas de la CGT, también señaló que en el tema de la inflación, "queremos hablar con el ministro de Economía (Alfonso Prat Gay) y esperamos que sea posiblemente a su regreso de China".





Además de los ministros, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, los dirigentes Acuña, Daer, Schmid y Frutos, participaron del encuentro celebrado en el piso 18 de la cartera laboral ubicada en Leandro N. Alema 650,





Francisco Gutiérrez (UOM), José Luis Lingeri (obras sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Jorge Sola (seguro) y Argentino Geneiro (gastronómicos).