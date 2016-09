Por amenazas en Facebook, imputan al hermano del ladrón ultimado por el médico

Las publicaciones en Facebook que realizó el hermano del ladrón muerto por el médico Lino Villar Cataldo, en Buenos Aires, derivaron en una imputación judicial por el delito de amenazas.



El expediente se abrió después de que se diera a conocer la publicación que hizo en la red social el hermano de Ricardo Krabler. La causa quedó a cargo del titular de la UFI N° 1 de San Martín, Héctor Scebba.



"Se abrió la causa y se envió a la policía para notificarlo de que estaba imputado. Cuando vio llegar a los uniformados se asustó un poco, pero después fue a la fiscalía sin problema, donde se le informó su situación. Se va a seguir el tema de cerca", señalaron fuentes judiciales según publica el diario La Nación.



"Ese gil va a pagar lágrima por lágrima", había publicado.



"No quiero que lleguen las 19:00 (en referencia al inicio del velatorio), no quiero verte así, vos tenés que estar acá con nosotros tus hermanos. Ese hijo de puta no tenía que haberte hecho eso. Te quitó la vida con 24 años, a 20 días de cumplir 25. Este hijo de puta ya la va a pagar hermano, te lo juro", escribió el domingo por la tarde.



Pericias

Expertos de la Policía Científica comenzarán con las pericias balísticas para determinar la trayectoria de los disparos que efectuó el médico cirujano Lino Villar Cataldo (61) que mataron al ladrón que pretendía robarle su auto el viernes de la semana pasada en Loma Hermosa, mientras los investigadores intentaban encontrar a testigos que pudieron haber visto el momento en el que ocurrió el hecho.



Fuentes judiciales aseguraron que los peritos de la policía bonaerense comenzarán hoy con los peritajes sobre la pistola Bersa modelo Thunder Pro calibre 9 milímetros que pertenecía a Villar Cataldo y sobre el pistolón calibre .16 marca Rexio sin numeración que poseía el asaltante Ricardo Krabler (24).



Los pesquisas quieren establecer por un lado si ambas armas eran aptas para el disparo, pero también intentarán determinar la trayectoria de los disparos efectuados por el médico para establecer la mecánica de los mismos y poder verificar si es coincidente con lo que declaró en su indagatoria.



Además, los peritos analizarán el auto Toyota Corolla del médico, para ver si allí quedó algún rastro que no pudo ser levantado en una primera inspección realizada apenas ocurrió el hecho.



"En principio ya sabemos que el pistolón no tenía balas ni gatillo, lo que hace que no fuera apto para utilizar. Los peritajes van a aportar algunas cuestiones básicas, pero otras que pueden corroborar o no la versión aportada por el imputado", dijo a Télam un investigador con acceso al expediente judicial.



Fuente: La Voz del Interior