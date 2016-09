Nuevos allanamientos sobre propiedades de Lázaro Báez: esta vez, en Ciudad y Provincia de Buenos Aires

Con el fin de seguir tasando las propiedades de Lázaro Báez, el juez Sebastián Casanello ordenó nuevos allanamientos en Capital Federal y en Vicente López. Los diez operativos se realizan sobre los inmuebles que detectó recientemente el fiscal Guillermo Marijuan después de remitir al Registro de la Propiedad Inmueble de diferentes provincias, oficios para que brinden información sobre escrituras a nombre del empresario K y de su entorno.



Cerca de las 10 comenzaron los allanamientos ordenados desde el Juzgado Federal a cargo del juez Sebastián Casanello. Se busca, al igual que en los últimos procedimientos en Santa Cruz, Chubut y Chaco, tasar los inmuebles que pertenecen a Báez, preso por lavado de dinero desde hace cuatro meses. Dos de los operativos se realizan en Vicente López y los ocho restantes en Capital Federal. Se solicitó no sólo determinar el valor de los inmuebles, sino secuestrar e inventariar todo tipo de bienes suntuarios o de lujos que puedan encontrarse en el lugar.



La Justicia busca determinar el valor de estas propiedades recientemente detectadas -mayormente complejos de departamentos-, y comenzar a tasar las mismas para lograr establecer a cuánto asciende la fortuna de Báez. Según fuentes judiciales, el valor de todos los bienes del empresario K superaría los US$ 220 millones.



Los operativos a cargo de la División de Investigaciones patrimoniales que conduce Walter Bernal y personal del Tribunal de Tasaciones de la Nación, se realizan en Capital Federal y se concentran en ocho domicilios donde se encuentran edificios con unos 40 departamentos. Uno de los más importantes es el ubicado en Ugarte 3842, en el barrio de Coghlan. Se trata de 24 unidades a nombre de Austral Construcciones, la empresa de Báez que manejó durante el kirchnerismo $ 21.600 millones en contratos viales.



Los demás operativos se ordenaron en un complejo de la calle Roosevelt 1780 (donde hay 9 departamentos), Roosevelt 1541 (tres unidades más) y en Roosevelt 1815. Estas propiedades pertenecen a la constructora también.



Se incluyeron en los allanamientos dos inmuebles ubicados en Vicente López sobre Avenida del Libertador y otro sobre calle Rosales al 2600. Todas estas propiedades pertenecen a Lázaro Báez, a su hijo Martín (doblemente procesado por lavado de dinero) y a diferentes empresas del Grupo; también al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadín y a su hijo Sebastián.



A la fecha, tal como reveló Clarín, las propiedades del empresario K no se remiten únicamente a Santa Cruz, sino que adquirió otras en nueve provincias más (Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut, Chaco, Salta, Tierra del Fuego).



Oficialmente ya se tasaron 162 inmuebles que adquirió Báez en los últimos doce años en el sur. El valor que el Tribunal de Tasación Nacional otorgó a este patrimonio inmobiliario es de $ 1.374 millones. Aún restan tasar los más de cien inmuebles detectados recientemente.



El fiscal Guillermo Marijuan analiza el destino qué le darán en carácter "preventivo" a los inmuebles de Báez embargados y tasados. El objetivo es que se utilicen para fines sociales. El ministerio de Seguridad pidió tres estancias para utilizarlas como cuarteles de Gendarmería, también hay centros de jubilados que pidieron inmuebles, ONG´s se sumaron al pedido.



Otra disputa surgió sobre la maquinaria de Austral Construcciones ( 340 vehículos valuados en $ 81.550.000), tres municipios pidieron la guarda judicial de este parque automotor, pero Vialidad Nacional requirió quedarse con la totalidad. El ministerio de Defensa que dirige Julio Martínez también pidió parte de la maquinaria.



