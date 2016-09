Procesan y embargan a Amado Boudou por la compra de 19 autos de lujo

El juez federal Sergio Torres procesó y embargó por 3 millones de pesos hoy al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por la compra de 19 autos de lujo por el delito de administración fraudulenta cuando era ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, según el fallo al que accedió Télam.



Hace dos meses, el ex vicepresidente fue citado a los tribunales de Comodoro Py por esta causa, pero se negó a declarar y sólo presentó un escrito.



Según pudo saber LA NACION, en su escrito Boudou dijo que "todos los vehículos que se adquirieron resultaban necesarios", que fue una compra "conveniente", que cumplió con los requisitos de la ley y que "la totalidad de los vehículos se encuentran aún hoy funcionando en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional".



El juez Torres lo citó porque sospecha que la compra se hizo con sobreprecios y que se trató de una subasta direccionada en favor de la empresa Guido Guidi.



La causa investigó lo ocurrido desde que se firmó la resolución 347 del Ministerio de Economía, el 22 de diciembre de 2009, en la cual el entonces secretario legal y técnico de esa cartera, Benigno Vélez, autorizó el inicio de "gestiones tendientes a lograr la adquisición de una partida vehicular" que para el juez era "innecesaria".



Esto se hizo "mediante subasta privada direccionada a favor de la empresa Guido Guidi SA por la suma total de $2.301.227,25, la que finalmente se concretó por 2.131,400 sorteando la modalidad de contratación correspondiente al caso", remarcó el juez en su resolución.



De esta forma, se habilitaron "los mecanismos económicos y de procedimiento necesarios para efectivizar la compra".



Complicado por Ciccone

El mes pasado, Boudou, su ex socio José María Núñez Carmona y el empresario Alejandro Vandenbroele quedaron a un paso del juicio oral por intentar apoderarse de la imprenta Ciccone Calcográfica, que se dedica a imprimir papel moneda.



El fiscal federal Jorge Di Lello aludió a un "itinerario criminal" cumplido en tres etapas, siempre con Boudou como guía desde el Ministerio de Economía, primero, y desde la vicepresidencia de la Nación, después.



Fuente: La Nación