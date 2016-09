Agüero ganó y está en la final del selectivo

El catamarqueño Josué Agüero pasó a la final en el Selectivo Nacional que se realiza con vistas a los Juegos Olímpicos 2018. “Mojarrita” (50 Kg.), que viene de derrotar el miércoles al pampeano Enzo Ollarde, obtuvo el pase a la final, ya que su rival no registró el peso requerido. “Al rival de Agüero le dieron dos horas para que se ajuste a la balanza, pero no llegó a la categoría, así que Josué está en la final”, dijo Joel Corzo.



Por su parte, “Mojarrita” indicó que, para él, es un gran paso estar en la final de esta competencia y aseguró que dará lo mejor de sí para quedarse con el título de su categoría.



Este Selectivo Nacional Amateur es organizado por la Federación Cordobesa de Boxeo (FCB), con aval de la Federación Argentina de Box (FAB).



El último miércoles, Agüero se impuso por puntos en una dura pelea ante el pampeano Enzo Ollarde, en una pelea a la que el técnico Joel Corzo calificó como “durísima”. Por su parte, Claudio Herrera sigue en carrera, ya que su rival no se presentó.



Derrota

A su vez, el otro catamarqueño que participó, Pablo “Pacman” Corzo (66 Kg.), se enfrentó al pampeano Luciano Goro. Corzo cayó en su presentación en el selectivo siendo superado por el último campeón argentino. Respecto del combate, el técnico Joel Corzo indicó: “Pablo perdió en una pelea muy dura y pareja con el último campeón argentino. Podíamos haberla ganado pero hay que estar arriba del ring. La calentura lo hizo salir del plan de pelea y acá, en este deporte, hay que ser muy frío e inteligente. Nos sirve de experiencia para próximas peleas. Ahora hay que apoyar a los chicos que quedan y seguirla peleando para llevar un campeón a Catamarca”.



Como se sabe, los tres boxeadores catamarqueños participan en el marco del Proyecto Olímpico Buenos Aires 2018, que arrancó el pasado martes 30 de agosto y que se extenderá hasta el próximo sábado.