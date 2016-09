El acuatlón seleccionó a sus representantes para los Juegos Evita

El acuatlón, una disciplina combinada de natación y trote, realizó días atrás los selectivos provinciales para los Juegos Nacionales Evita en las dos categorías que compiten la gran convocatoria del deporte social argentino.



En las instalaciones del natatorio de Tiro Federal se desarrolló la instancia provincial que eligió a los representantes de Catamarca en los Juegos a desarrollarse en octubre, en Mar del Plata.



En la categoría Sub 14, las distancias fueron de 200m de natación y 2.000m de pedestrismo; en tanto que, en la Sub 16 (distancia larga) se corrieron 400m de natación y 3.000m de pedestrismo



Sub 14



Damas:

1) Milagros A. Moreira, 13’ 16”

2) Guadalupe Vilte, 13’ 30”

3) Julieta Maldonado, 13’ 34”



Varones:

1) Rubén Antonio Vilte 16’12”

2) Patricio Martínez, 17’06”

3) Esteban Campos, 17’51”



Sub 16



Damas:

1) María A. Rojas, 22’08”

2) Daiana A. Ross, 24’34”

3) Julieta Maldonado, 28’05”



Varones:

1) Joaquín Gómez, 17’51”

2) Federico Contreras, 18’24”

3) Facundo Ceballos, 19’03”



Desde la organización se dejó constancia de que los que representarán en esta disciplina en la instancia nacional serán los dos primeros de cada categoría por ser el cupo asignado en el nivel nacional por provincia.



La organización del selectivo estuvo a cargo de la dirección de Deporte Social. Mientras, José Pino Yebra, la coordinación de Pedro Gershani y Myriam Vilte, y los docentes de las Escuelitas de Triatlón de la secretaría de Deporte, Juan Andrada y Clarita Morales.



Colaboración

Colaboraron en el desarrollo de la misma, la profesora Amabilia Guaraz y alumnos del ISEF, algunos profesores, entrenadores y padres.



Cabe destacar que, la parte pedestre se realizó alrededor del Hogar Escuela siendo la misma cubierta en su recorrido y seguridad por personal de Tránsito de la municipalidad de la Capital, que se desempeñó eficiente y profesionalmente, sumándose de esta manera para que el evento sea un éxito.



También participaron

En Sub 14: 4° María Pereyra, 5° Lourdes Vázquez, 4° Osvaldo Díaz, 5° José Gómez; en Sub 16: 4° Jeremías Nieva, 5° Angel Ortega, 6° Martín Vilte, 7° Agustín Yebra, 8° Andrés Bobbiesi, 8° Jonathan Salgado, 9° Ramiro Nieva, 10° Valentín Urzagasti, 11° Nicolás Dalla Lasta, 12° Gabriel Cisterna, 13° Emiliano Ortiz.