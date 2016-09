Se juega una fecha más del Hockey Social

Este fin de semana se viene la segunda fecha del torneo Clausura 2016 de Hockey Social “Catamarca Ciudad” a jugarse entre sábado y domingo en el polideportivo del barrio 250 Viviendas.



Sábado

La actividad dará comienzo a las 8.30 con el encuentro entre CS Villa Cubas y Akapana B en categoría Intermedia; a las 10.30 juegan Defensores del Norte con Villa Cubas en Sub 14; a las 12.00 en Sub 12 lo harán Akapana blanco contra Akapana verde; a las 13.00 se medirán en Sub 12, Defensores del Norte con Miraflores. Posteriormente continuará la actividad desde las 14.00 en Promocionales B, con el encuentro entre Defensores del Norte B y Miraflores A; desde las 15.30 en Promocionales A juegan Social San Antonio y Sarmiento A y cierran a las 17.00 en Promocionales A, Miraflores B y Akapana M.



Domingo

El domingo 4, la actividad de la fecha continuará con el partido de apertura entre Las Panteras de Tucumán y Andalgalá Hockey en categoría Intermedia A; a las 12.00 se miden Defensores del Norte y Akapana A en Intermedia A; a las 14.00 Andalgalá Hockey con Defensores de Esquiú. A las 15.30 juegan Tesorieri y Las Panteras de Tucumán y cierran con un amistoso entre los mayores de Hockey Social de la Capital y Hockey Social del interior.