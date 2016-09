“Tomé una buena decisión en venir”

El volante tucumano, Emmanuel Perea, fue presentado oficialmente en San Lorenzo de Alem. El jugador de un paso por primera división jugando con All Boys, dialogó con LA UNION, y señaló: “La verdad que estoy contento, porque sé que tomé una buena desició. Tuve tres ofertas de B Nacional, que eran tentadoras en lo económico. Creo que elegí bien, es un club que está haciendo bien las cosas, hay gente que conozco, me hablaron bien de la institución”. “Uno sabe que no es lo mismo jugar una B Nacional que en un Argentino A, estoy cerca de mi familia, es lo que más me sedujo”.