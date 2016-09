Piden un aumento del 15 ˠ para los empleados públicos

La delegada gremial, Claudia Espeche, habló del petitorio presentado ante la gobernadora Corpacci. “Desde nuestro gremio estamos pidiendo un incremento salarial del 15 por ciento sobre el bruto del sueldo actual. El pedido fue realizado para la Gobernadora y para el ministro Ricardo Aredes”.



Espeche agregó que el pasado miércoles se reunieron con el subsecretario de Hacienda y Finanzas de la provincia, Ariel Luna. “No tuvimos una respuesta concreta sobre la viabilidad del aumento, ya que el ministro Ricardo Aredes no se encuentra en la provincia, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta oficial por parte del Gobierno”.



“Cabe recordar que, la mesa de paritarias quedó abierta después del último convenio firmado. En el caso puntual en el que el índice que se presente al Indec sea superior al 30 por ciento, el trabajador que está en contacto con la economía real a diario, sabe que la inflación superó ese porcentaje y, lamentablemente, los datos de ese organismo público no son creíbles. La misma Gobernadora reconoció la creciente inflación que afecta al trabajador”, dijo.



Por último, la gremialista adelantó que “la próxima semana pediremos una audiencia para reunirnos con el contador Aredes para reabrir el diálogo por un nuevo aumento para los trabajadores, ya que la crisis económica no es ajena a nuestra provincia”.