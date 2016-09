El fiscal pidió que en la reconstrucción de la muerte de Nisman se incluya la hipótesis de homicidio

El fiscal Eduardo Rosende, a cargo en forma interina de la Fiscalía de Instrucción Nro. 45, le pidió a la jueza Fabiana Palmaghini que la reconstrucción de la muerte del fiscal Alberto Nisman se realice sobre la base de dos hipótesis: la del homicidio y la del suicidio. La medida fue solicitada durante la feria judicial pero aún no fue resuelta por la magistrada que investiga el caso.





Rosende, que subroga a Viviana Fein, que se jubiló, indicó que a fin de dotar a la junta interdisciplinaria de peritos médicos y criminalísticos de una mayor eficacia se incluyan todas las hipótesis en la causa.





Fein siempre se negó a investigar la posibilidad de que la muerte del fiscal Nisman haya sido producto de un homicidio.





El requerimiento del fiscal Rosende se produce a pocos días de que se haya conocido el informe o "autopsia" psicológica elaborado a partir de los dichos de allegados a Nisman. Ese estudio determinó que "del grupo de personas entrevistadas y de las constancias de autos que se analizaron, no es posible inferir elementos de valor psicopatológico que permitan deducir que el occiso cursaba –al momento de su muerte- un síndrome o trastorno psíquico asociado a conducta destructiva".





Tras el pedido del fiscal Eduardo Rosende será la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción Nro. 25, Fabiana Palmaghini quien resolverá de qué forma se van a producir esos actos procesales.





Pese al tiempo transcurrido, aún no está definido qué fuero investigará la muerte del fiscal Alberto Nisman ya que el Fiscal General ante la Cámara Criminal de la Capital Federal, Ricardo Sáenz presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que la causa tramite ante la justicia federal.





