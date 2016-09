Oscar Martínez: "Veo mucha gente que conspira para que falle el Gobierno"

A días de estrenar su próxima película, El ciudadano ilustre, y desde España donde se encuentra filmando la versión cinematográfica de Toc Toc, Oscar Martínez se refirió a la actualidad del país y aseguró que es un tema que lo preocupa y que "el estado en que la nueva administración tomó el país es desastroso".





"La verdad en España no me preguntan nada de Argentina, no están como creemos nosotros con los ojos puestos en Argentina. Cuesta comprender que es lo que ocurre, como tropezamos siempre con la misma piedra", dijo el actor en Te calmás! el programa que conducen Tatiana Schapiro y Ariel Wolman en Radio Colonia.





Además, aseguró que la actualidad le genera preocupación, que lo que ve es una "historia repetida" y agregó: "La administración que tomó el Gobierno encontró un estado de país desastroso en varios rubros y las circunstancias internacionales son complicadas. Necesitamos inversiones que no van a venir así porque tenemos que demostrar que somos un país con paz social y seguridad jurídica y veo que hay mucha gente que conspira para que no haya paz social y que actúa para que fallé el Gobierno actual, disfrazado de patriotismo".





"Estoy preocupado por cómo se crispan los ánimos, la incipiente violencia y estoy preocupado porque sé que hay millones de personas que la pasan mal, que no son producto de la política de estos seis meses de gobierno y creo que el ajuste que era indispensable hacer, ha puesto a la gente en una situación peor. Hay muchos motivos para estar preocupado por la Argentina", agregó el actor.





Martínez se encuentra en este momento en Madrid, terminando los preparativos para arrancar con el rodaje de Toc Toc, donde interpretará al psiquiatra. Al respecto, confesó que todos tienen un toc que los esclaviza, sólo que en la obra dichos trastornos obsesivos compulsivos están llevados al extremo.

Su personaje además tiene el síndrome de tourette que tiene como tic putear en cualquier momento y lugar, lo que inevitablemente le genera problemas.





El próximo 8 de septiembre se estrenará en Argentina El ciudadano ilustre.En el film interpreta a un reconocido escritor que regresa a su pueblo natal. "Me llamaron hace cinco años para hacerla pero fue difícil de llevar a cabo.Esta película no va a pasar inadvertida y tendrá reconocimiento en algún lugar, no se si específicamente en Venecia, sería extraordinario. Yo no trabajo para los premios, pero un reconocimiento como este en un festival de primer orden tiene un sabor especial, sobre todo si venís del país más austral del mundo".