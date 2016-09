Agrupaciones anti chavistas en Argentina denunciaron agresiones de Luis D´elía y su agrupación

Agrupaciones anti chavistas se acercaron esta tarde a la embajada venezolana en Argentina para acompañar la multitudinaria manifestación opositora a Nicolá Maduro, denominada "La Toma de Caracas". El objetivo de la movilización era entregar a la embajada un documento que solicitaba al Consejo Nacional Electoral de Venezuela la fecha para el referéndum revocatorio contra el presidente y exigían que se abra el registro electoral para los extranjeros.





Según explicaron a Perfil.com manifestantes que se encontraban en Luis Maria Campos 130, el registro electoral se encuentra cerrado y aquellos venezolanos que residen en Argentina no están habilitados a votar ya que no pueden cambiar el centro de votación.





En comunicación con este portal, Thaines Trejo, integrante de la organización Una Voz por Venezuela, aseguró que ellos se acercaron en un buen número alrededor de las 13 horas y "nos encontramos con gente de Luis D´elía que se estaba desde la mañana", al cruzarse en la intersección de Dorrego y Luis María Campos, Thaines expresó que "los que estaban con D´elía comenzaron a insultarnos y empujaron a dos chicas que pasaban por ahí" y pertenecen a la misma agrupación. Trejo continuo explicando que los manifestantes kirchneristas a favor de Maduro hicieron un acto en la puerta de la embajada, por lo que no dejaron entrar a la gente de Una Voz por Venezuela. Desde la embajada les informaron que estaba cerrada por "una caída del sistema".





D´elía escribió en su cuenta de Twitter: "Atacan la Embajada de Venezuela los escualidos con protección de la policía Federal Necesitamos que vengan ya todos los cumpas que puedan".





Fuente: Perfil