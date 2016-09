"Ruta del dinero K": pidieron identificar los teléfonos que usaba Cristina Elisabet Kirchner

El fiscal Guillermo Marijuán pidió que la Presidencia de la Nación informe qué teléfonos oficiales tenía adjudicados la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner durante su mandato. Fuentes judiciales explicaron que con ello busca determinar si hubo llamados con la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona en la época en que llegaron al país los mails provenientes de los Estados Unidos con información sobre cuentas de la "Ruta del dinero K".





Marijuán ya le había pedido al juez Sebastián Casanello que obtuviera la lista de llamados entrantes y salientes de los teléfonos oficiales de Abbona. Ahora solicitó saber cuáles son los números que utilizaba la ex presidente para cruzar aquel listado con los celulares.





El fiscal también requirió los números que utilizaban los secretarios privados de la ex presidente y el ex ministro de Economía Axel Kicillof. Marijuán intenta determinar si hubo contactos telefónicos en la época en la que llegó la información y que se mantuvo en secreto hasta el cambio de gobierno.





El 24 de agosto, el fiscal pidió una nueva indagatoria a Cristina Kirchner por "encubrimiento y omisión de denuncia". El pedido surgió ante la posibilidad de que la ex primera mandataria pueda haber participado en maniobras destinadas a ocultar datos e información sobre transferencias de millones de dólares de empresas y sociedades vinculadas al empresario y socio de la familia Kirchner, Lázaro Báez.





Fuente: Infobae