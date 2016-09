Algunos aspectos a tener en cuenta con el sinceramiento fiscal

La ley 27.260 es muy amplia en cuanto a los bienes muebles, inmuebles y derechos, que son susceptibles del sinceramiento fiscal o exteriorización , como por ejemplo la posibilidad de exteriorizar el carácter de beneficiario de fideicomisos de inversión directa, fideicomisos financieros, títulos o valores, cuota parte de fondos, obligaciones negociables, tanto en el país como en el exterior. En tal sentido, es tan amplia la ley que todo cosa o bien susceptible de apreciación económica pues ser exteriorizado.

Sin embargo un detalle no menor a considerar al momento de realizar la exteriorización patrimonial son los conflictos con otros familiares de quien realiza la exteriorización.

En atención que el secreto fiscal no se respeta para aquellos juicios en los que se platean cuestiones de derecho familia, divorcios, liquidación de bienes, alimentos, cuestiones de herencia, el patrimonio del contribuyente podrá verse afectado.



En tal sentido, podría verse el contribuyente ante la disyuntiva de si NO se acoge a la ley de sinceramiento en algún momento lo podrían descubrir y por ende las consecuencias serán muy gravosas pero SI accediera al sinceramiento, al estar el contribuyente en alguna contienda judicial por cuestiones de familia, quedarían expuestos todos sus bienes ya que no tendría la protección del secreto fiscal.

Otra cuestión a tener en cuenta es que es posible declarar bienes a nombre de terceros sujetos que resulten residentes o con domicilio en el país, ya sea personas humanas - presta nombre o testaferro - o de sociedades, fundaciones o similares.

Sin embargo, si bien la ley es muy amplia en cuanto a las posibilidades de exteriorización, es muy exigente y restrictiva en relación a un parcial o defectuoso sinceramiento, como podría ser el caso de NO declarar todos los bienes, dejando algunos afuera y de NO tasarlo de la manera correcta, declarando que un bien vale menos de lo que realmente vale.



Esta situación implicaría un riesgo cierto y considerable para quien se acoja al régimen,

pues en caso de que ello sea detectado por el fisco argentino, decaerían todos los beneficios

derivados del blanqueo (cfr. art. 46). La reglamentación proporcionó un margen de error por encima del cual los beneficios del blanqueo decaen y que, en caso de no superarse dicho margen, la AFIP someterá la diferencia al procedimiento de determinación de oficio.

