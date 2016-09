Por promociones y descuentos, la venta de autos se disparó un 21% en agosto

Seducir al consumidor no es una tarea fácil en un año con caída de la economía y fuerte inflación. Pero luego de un primer semestre agridulce, la venta cero kilómetro logró repuntar mes a mes con un paquete de promociones, bonificaciones y planes de financiación para atraer a futuros clientes.





Se patentaron un total de 69.805 vehículos en agosto, una fuerte suba del 21% contra el mismo mes de 2015, cuando se habían vendido 57.706 unidades. La suba se da también contra julio: se vendió casi un 10% más cuando se comparan ambos períodos, según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).





Este volumen no se veía desde agosto de 2013, cuando en un año récord se habían patentado 82.308 autos. Tanto en 2014 como en 2015, el patentamiento del octavo mes del año no pasaba las 60.000 unidades.





En julio, las ventas sólo subieron un 2,2%, y la suba (aunque más discreta) también se puede ver en lo que va del año. Entre enero y agosto, se vendieron 471.700 unidades, un avance del 8,3% contra el mismo periodo del año pasado.





Dante Alvarez, presidente de ACARA, confirmó que el mercado crece debido a las promociones, pero no hizo proyecciones de cómo finalizara el 2016. "Preferimos ser cautos", resumió.





Cuando se observa el mercado por marcas, Renault logró superar a Volkswagen por todo un mes por primera vez en el año. Se patentaron 10.987 unidades de la marca de origen francés, contra las 10.498 de la alemana.





Sin embargo, el Volkswagen Gol se mantiene como el modelo más vendido, con 2.847 unidades en agosto. El ranking de los cinco más vendidos es completado por el Renault Clio Mio (2.678), el Fiat Palio (2.525), el Toyota Etios (2.368) y el Ford Focus Iii, con 2.291 unidades.











Fuente: Infobae