Debate caliente en Diputados por las crisis en Brasil y Venezuela

Oficialismo y oposición no encuentran consensos ni si quiera en los diagnósticos sobre las realidades de otros países. Lo que se suponía debía ser un trámite ordinario para pronunciarse sobre las dificultades políticas que enfrentan Brasil y Venezuela derivó en una acalorada discusión que volvió a dejar en evidencia las discrepancias de criterio entre los bloques.





El punto central de conflicto fue la declaración respecto a la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil. "Frente a la situación de extrema dificultad en términos a la preservación del estado de derecho y la democracia representativa que afecta al pueblo hermano de Brasil" se reiteran una serie de principios democráticos, indicó el texto finalmente aprobado.





Pero el documento no contentó al Frente para la Victoria. A entender de ese espacio lo que ocurrió fue un "golpe de Estado" y significó una irrupción del sistema democrático. Y su intención era que ello se plasmara en el escrito, cuestión que no prosperó. Por eso, firmaron un dictamen en minoría.





"El problema de Dilma, lamentablemente destituida, es que como es el Estado el que puede ir a la OEA, el que podía ir era el actual presidente Temer. Es una carencia terrible de la carta interamericana. Desde la Argentina todos juntos debemos propiciar una reforma a esa carta para casos en que esté afectada la democracia o haya eventuales riesgos de golpes civiles", sostuvo





Elisa Carrió, titular de la comisión de Relaciones Exteriores. Aclaró, no obstante, que a su juicio no hubo un golpe.





La posición de Carrió fue reprochada por su segundo en la comisión, el kirchnerista Guillermo Carmona, para quien se trató de "golpe en cuotas", que a su criterio debe ser repudiado. "El Gobierno de todos los argentinos ha sostenido que respeta los procedimientos institucionales adoptados en Brasil", dijo en referencia a la reacción oficial de la Cancillería.





"Estamos escapando a la posibilidad de denunciar claramente la situación de golpe de Estado, estamos avalando una situación de gobierno de facto en Brasil que debería ser repudiada y estamos generando un antecedente absolutamente nefasto a futuro", dijo Carmona y acusó al Poder Ejecutivo de "subordinar la política exterior a la candidatura de Susana Malcorra a Naciones Unidas".





Por su parte, el diputado massista Felipe Solá expresó que "una cantidad importante, 61 sobre 81 senadores, votaron que cese el mandato de Dilma Rousseff, que sacó 52 millones de votos" y que "buena parte de estos senadores están altamente sospechados del entramado de corrupción que nació en el PT pero se extendió en todos los partidos". Más allá del reproche, el legislador del Frente Renovador –que apoyó la declaración- señaló que "la Argentina está obligada como parte del Mercosur a reconocer el Gobierno de Brasil, porque se necesita seguir comerciando".





Las divisiones se repitieron al momento de evaluar la situación de Venezuela, en donde el régimen de Nicolás Maduro enfrenta una ola de protestas y reclamos fronteras afueras por sus avances sobre los derechos humanos. La declaración que prosperó fue casi idéntica que la de Brasil. Para el caso, sin embargo, a la resistencia del FpV –que considera que el presidente bolivariano es acosado por sectores que buscan sacarlo del poder- se sumaron Proyecto Sur, el Movimiento Evita y Frente de Izquierda; éste último su opuso en ambos casos.





Para el GEN de Margarita Stolbizer, las situaciones en Brasil y Venezuela son distintas. "Estamos obligados a decir que acompañamos con tristeza el proceso en Brasil, que es injusto", dijo la ex candidata presidencial. En declaraciones recogidas por Parlamentario.com, sostuvo que el impeachment fue "pseudo-institucional" y "forzó la letra de la Constitución". En este sentido, manifestó su apoyo a la declaración impulsada por la mayoría, aunque reconoció sus "limitaciones".







Fuente: Infobae