¿Margarina o manteca?

La margarina y la manteca - Interesantisímo e increíble

La margarina fue producida originalmente para engordar a los pavos, cuando lo que hizo en realidad fue matarlos.

Las personas que habían puesto el dinero para la investigación quisieron recobrarlo, así que empezaron a pensar en una forma de hacerlo.

Tenían una sustancia blanca que no tenía ningún atractivo como comestible, así que le añadieron el color amarillo para vendérselo a la gente en lugar de la manteca.

¿Qué tal ésa?...

Ahora han sacado algunos nuevos sabores para vender más a los incautos como ustedes y yo.

¿CONOCEN la diferencia entre la margarina y la manteca?

Sigan leyendo hasta el final... ¡porque se pone bastante interesante!

Comparación entre manteca y margarina:

Ambas tienen la misma cantidad de calorías.

La manteca es ligeramente más alta en grasas saturadas: 8 gramos , comparada con los 5 gramos que tiene la margarina.

Comer margarina en vez de manteca puede aumentar en 53% el riesgo de enfermedades coronarias en las mujeres, de acuerdo con un estudio médico reciente de la Universidad de Harvard.

Comer manteca aumenta la absorción de gran cantidad de nutrientes que se encuentran en otros alimentos.

La manteca provee beneficios nutricionales propios mientras la margarina tiene sólo los que le hayan sido añadidos al fabricarla.

La manteca sabe mucho mejor que la margarina y mejora el sabor de otros alimentos.

La manteca ha existido durante siglos mientras que la margarina tiene menos de 100 años.

Ahora.... sobre la margarina: Es muy alta en ácidos grasos trans. (Sí, ésos que recién ahora los científicos descubrieron que son malísimos y los gobiernos comenzaron a prohibirlos) Triple riesgo de enfermedades coronarias.. Aumenta el colesterol total y el LDL (el colesterol malo) y disminuye el HDL (el colesterol bueno).

Aumenta en cinco veces el riesgo de cáncer.

Disminuye la calidad de la leche materna. Disminuye la reacción inmunológica del organismo. Disminuye la reacción a la insulina.

Y he aquí el factor más inquietante (¡AQUÍ ESTÁ LA PARTE MÁS INTERESANTE! ):

¡¡A la margarina le falta UNA MOLÉCULA para ser PLÁSTICO...!!

Sólo este hecho es suficiente para evitar el uso de la margarina de por vida, y de cualquier otra cosa que sea hidrogenada (esto significa que se le añade hidrógeno, lo cual cambia la estructura molecular de las substancias).

Ustedes pueden ensayar lo siguiente: Compren un poco de margarina y déjenla en el garaje o en un sitio sombreado. Dentro de unos días notarán dos cosas: No habrá moscas; ni siquiera esos molestos bichos se le acercarán (esto ya le debe decir a ustedes algo). No se pudre ni huele mal o diferente porque no tiene valor nutritivo.

Nada crece en ella. Ni siquiera los diminutos microorganismos pueden crecer en ella. ¿Por qué? ¡¡Porque es casi plástico!!.

¿Ustedes derretirían un Tupperware y lo untarían sobre una tostada?

Podemos agregar además: que si tomamos un trozo de margarina y la ponemos a la parrilla o sobre una plancha para cocinar bifes, sale humo negro!

(*) Técnico Superior en Seguridad e higiene laboral